Comparte Danna detalles de su colaboración con Belinda y Kenia Os

Danna compartió su emoción por los recientes momentos que ha vivido en su carrera, desde cantar junto a Shakira en la Ciudad de México hasta confirmar la esperada colaboración con Belinda y Kenia Os.

En cuanto a la duda sobre una colaboración con Belinda y Kenia Os, la intérprete despejó la incógnita. “Yo pregunté en el grupo si ya podía decir y ya puedo decir entonces porque yo dije: ‘No, pues ya dijimos, ya faltaba yo’, no había tenido la oportunidad de sentarme, bueno, de poderlo decir, pero sí estamos trabajando en algo juntas, no se lo esperan, estoy muy emocionada, la verdad, como bien dices, creo que este junte va a ser muy icónico y va a ser de las chicas superpoderosas, sé que lo van a disfrutar mucho y es todo lo que puedo decir”.

Danna agradeció las palabras de Cazzu, quien recientemente reconoció su talento y está envuelta en la polémica por las diferencias que mantiene con Christian Nodal, padre de su hija Inti, y ex de Beli. “También la adoro, la respeto muchísimo y le mando muchos besos”, concluyó.