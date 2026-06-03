Comparte Dua Lipa fotos de su boda con Callum Turner

Dua Lipa se casó en una ceremonia privada con Callum Turner y a través de su cuenta de Instagram compartió algunas imágenes de este momento.
Un traje color marfil, un sombrero de ala ancha eligió la cantante para celebrar su boda con Callum Turner.
La intérprete compartió un carrusel acompañadas únicamente por la fecha del enlace: “31.05.2026”.
Las imágenes muestran algunos de los momentos más emotivos de la celebración, desde el beso de los recién casados hasta su salida entre pétalos de flores y familiares cercanos.
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Una publicación compartida por DUA LIPA (@dualipa)
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Lejos de organizar una gran ceremonia mediática, la pareja eligió el histórico Old Marylebone Town Hall, uno de los lugares favoritos de las celebridades británicas para celebrar bodas civiles. La ceremonia reunió únicamente a familiares y amigos cercanos, manteniendo el perfil discreto que ambos han procurado durante su relación, de acuerdo con quien.com.
La cantante llevó por un conjunto de alta costura firmado por Schiaparelli: un traje sastre color marfil con falda, guantes blancos y un espectacular sombrero de ala ancha que inmediatamente recordó al icónico look que lució Bianca Jagger en su boda de 1971, agregó la publicación.
Dua Lipa y Callum Turner hicieron oficial su relación en 2024 tras meses de especulación y en 2025 confirmaron su compromiso.
La propia cantante reveló entonces que el actor diseñó personalmente su anillo de compromiso con ayuda de su hermana y de algunas de sus amigas más cercanas, un gesto que reflejaba cuánto conocía sus gustos.
Aunque la boda civil ya se celebró, diversos medios internacionales aseguran que los festejos apenas comienzan. La pareja estaría preparando una celebración mucho más grande en Sicilia, Italia, para este fin de semana donde familiares y amigos se reunirán durante varios días para continuar la fiesta.