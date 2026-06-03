Comparte Dua Lipa fotos de su boda con Callum Turner

Dua Lipa se casó en una ceremonia privada con Callum Turner y a través de su cuenta de Instagram compartió algunas imágenes de este momento.

Un traje color marfil, un sombrero de ala ancha eligió la cantante para celebrar su boda con Callum Turner.

La intérprete compartió un carrusel acompañadas únicamente por la fecha del enlace: “31.05.2026”.

Las imágenes muestran algunos de los momentos más emotivos de la celebración, desde el beso de los recién casados hasta su salida entre pétalos de flores y familiares cercanos.