$!Comparte Dua Lipa Imágenes de su boda con Callum Turner

Tres semanas después de su boda con Callum Turner, Dua Lipa publicó las primeras imágenes de su boda en Sicilia acompañados de una sencilla frase: “Mr. & Mrs.” (“Sr. y Sra.”). De esta forma, la cantante presumió el vestido de novia Chanel Haute Couture confeccionado especialmente para ella para la ceremonia celebrada en Italia. La maison francesa reveló que el vestido fue elaborado a mano en los talleres de Chanel ubicados en el número 31 de la Rue Cambon, en París. El diseño nació de la estrecha relación que Dua Lipa tiene con la firma y requirió la participación de varias de las Maisons d’Art que colaboran con la casa de moda.

Entre los talleres involucrados estuvieron Atelier Montex, especializado en bordados; Lemarié, reconocido por su trabajo con plumas y flores; y Lesage, uno de los nombres históricos de la alta costura francesa, señala quien.com Estas casas participaron en la creación de los adornos y acabados que se pueden apreciar en las fotos que Chanel publicó en Instagram. De acuerdo con distintos reportes, el diseño incluyó aproximadamente 25 mil plumas aplicadas a mano, un velo de gran longitud, una cola cercana a los dos metros y elaborados bordados de pedrería en el escote halter y la espalda descubierta.

El look nupcial de Dua se completó con unos zapatos de satén blanco confeccionados a la medida por Massaro, la histórica casa parisina de calzado vinculada a Chanel desde hace décadas. La firma confirmó que el modelo se diseñó exclusivamente para la cantante como parte del conjunto creado para la ceremonia. Asimismo, Chanel informó que este es el primer vestido de novia Haute Couture diseñado por Matthieu Blazy desde que asumió la dirección artística de la firma francesa. La casa también destacó que el diseñador creó la pieza para una amiga de la marca, una categoría reservada para colaboraciones especialmente cercanas a Chanel. Blazy tomó las riendas creativas de Chanel tras su paso por Bottega Veneta, donde obtuvo reconocimiento internacional por sus colecciones y por revitalizar la identidad de la firma italiana. De esta forma, el vestido de novia de Dua Lipa se convirtió así en una de las primeras creaciones de alto perfil asociadas a su nueva etapa profesional.

La pareja al salir de su enlace por el civil.