$!Comparte Francisco ‘El Gallo’ Elizalde, tacos a la gente ‘atrapada’ en la carretera

Tras ese momento, el cantante decidió darle buena cara al mal momento y regaló taquitos a algunas personas que también se encontraban en la zona esperando poder pasar.

El cantante Francisco ‘El Gallo’ Elizalde compartió un video en redes sociales donde mostró cómo había quedado atrapado en uno de los bloqueos realizados por la carretera Morelia a Guadalajara, tras darse a conocer la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes alias ‘El Mencho’.

A través de sus historias, el cantante compartió un video en donde se le puede ver preparando taquitos de carnitas, repartiéndolos entre la gente varada en la carretera junto a él, haciendo menos tediosa la espera de volver a retomar su viaje.

En otro video se puede apreciar como ya está de nuevo en la carretera con su equipo, narrando la situación de lo que está pasando en el camino, mostrando el gran tráfico ‘barado’ en esta ruta, transitando lentamente.

De igual manera agradeció a la gente que les llevó comida, fruta, víveres para toda la gente que vivió esa situación junto a él, mostrando felices que ya habían llegado alguien por ellos.

“Para toda la raza que viene de Morelia a Guadalajara, si pueden vénganse por la libre de Vista Hermosa-Guadalajara, por aquí ya está tranquilo, venimos en carretera, espereamos que todo se ponga bien”, dijo el cantante.