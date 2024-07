La actriz Irina Baeva ha generado gran controversia luego de que diera a conocer que el comunicado que compartió Gabriel Soto firmando con su nombre no había sido autorizado por ella; además, la modelo de origen ruso también reveló que supuestamente se habría casado con Gabriel Soto en una ceremonia espiritual en la casa que tiene el actor en Acapulco.

La rusa explicó que se sorprendió cuando Gabriel Soto le pidió terminar su relación, aseguró que sabe muy bien cuándo fue que su historia de amor terminó pues ese día recibió una carta del actor en donde le confesaba los motivos para tomar tan drástica decisión, detalla milenio.com

“Tengo la fecha exacta del día que él tomó la decisión de terminar nuestra relación. Tengo una carta en la cual las razones no son muy claras”, dijo.

La protagonista de la nueva versión de la obra de teatro Aventurera fue cuestionada por el medio citado para saber que decía la carta; sin embargo, Irina Baeva decidió mantener el contenido en privado, pues aseguro que no está dispuesta a revelar lo que le dijo Gabriel Soto.

”Eso sí me lo guardaré para mí, tampoco me gustaría ser tan específica”. Aunque si explicó que ella no entiende muy bien los motivos que llevaron a Gabriel Soto a dejarla: “Lo que sí te puedo decir es que los motivos ahí tampoco son muy claros”, dijo.

Confesó que como pareja hicieron lo humanamente posible para poder solucionar las cosas, aceptando que tenían problemas desde antes.

”Se hizo todo lo humanamente posible para que las cosas se pudieran solucionar, como cualquier pareja, como cualquier tema que pudo haber estado surgiendo, que nosotros estuvimos tratando de solucionar. Para mí todo tuvo solución, yo creo que hasta este momento”.

Irina Baeva mencionó que desconoce exactamente los motivos que llevaron a Gabriel Soto a decidir terminar con ella pues reiteró que esa decisión no la tomó ella por lo que también es “un enigma” porque la tronó el actor.

“Creo que yo no podría ser clara en los motivos, porque tampoco los tengo claros. La decisión no la tomé yo, por lo mismo los motivos para mí creo que también siguen siendo un poco un enigma”.

En la entrevista, Baeva respondió a la pregunta directa sobre si aún amaba a Gabriel Soto, por lo que la actriz dijo sin duda “Sí, sí” y explicó que si existiera la oportunidad de regresar con él, Baeva no cerró las puertas totalmente a una reconciliación pues dijo: “No lo sé, no lo sé”.

Finalmente, Irina aseguró que nunca dirá nada malo de su ex pareja pues ella fue la que lo escogió como novio y nunca se arrepentirá de eso.