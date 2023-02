Jane Fonda se volvió tendencia en redes al hacer una peculiar confesión, durante una entrevista en el podcast Call Her Daddy, la actriz reveló que en su juventud padeció depresión y se sentía inconforme con su cuerpo no obstante que era una diva del cine.

Indicó que estos hechos la orillaron a la bulimia.

“Asumí que no viviría más de los 30, no salía con nadie y tampoco hacía películas que me gustasen demasiado”, explicó al precisar que a los 20 años ya padecía este trastorno y lo vivió durante dos décadas.

“La bulimia se había apoderado de todos los aspectos de mi vida. Pensé, ‘si sigo así, me voy a morir’. Y lo dejé de golpe”, recordó.

La bulimia es un trastorno alimenticio, relacionado con problemas emocionales y psicológicos. Las personas que lo padecen comen en exceso, pero después recurren al vómito, pero esto causa grandes daños en el cuerpo.