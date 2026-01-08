$!Comparte Katy Perry una fotografía en Instagram, besando a Justin Trudeau

La información confirmada proviene directamente del perfil oficial de Katy Perry en Instagram. El resto de los señalamientos que circularon en redes sociales no cuentan, hasta ahora, con respaldo documental o confirmación pública de las partes involucradas.

La publicación generó conversación por dos motivos: las imágenes de convivencia familiar con Orlando Bloom, padre de su hija, y versiones en redes que la vinculan sentimentalmente con Justin Trudeau.

Katy Perry compartió su primera publicación de 2026 a través de un carrusel en Instagram titulado Holidaze, el cual mostró momentos personales de sus vacaciones de fin de año.

En el carrusel, Perry mostró escenas que confirman una crianza compartida activa y respetuosa con Orlando Bloom, con quien terminó su relación a mediados de 2025, tras casi una década juntos.

Uno de los videos muestra a Perry y Bloom patinando sobre hielo en Londres junto a su hija Daisy Dove, de cinco años. También se incluyó una fotografía de tarjetas de mesa personalizadas con los nombres Katy, Orlando, Daisy y Flynn, el hijo de Bloom con Miranda Kerr, lo que indica que pasaron las fiestas juntos como familia extendida.

Estas imágenes coinciden con declaraciones previas de ambos sobre priorizar el bienestar de su hija y mantener una relación cordial tras la separación, señala elimparcial.com

Tras la publicación, usuarios en redes sociales comenzaron a difundir versiones que vinculan sentimentalmente a Katy Perry con Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá. Sin embargo, no existe confirmación oficial, ni por parte de Perry ni de Trudeau, sobre una relación entre ambos.

Tampoco hay evidencia verificable de que Katy Perry haya etiquetado directamente a Justin Trudeau en la publicación “Holidaze”, ni registros oficiales que confirmen apariciones públicas conjuntas con carácter romántico.

También circularon afirmaciones sobre encuentros de la cantante con figuras políticas internacionales, incluidos eventos en Japón. No hay registros oficiales, comunicados gubernamentales ni publicaciones verificadas que respalden estas versiones.

Por ahora, el único hecho comprobado es la publicación de Katy Perry en Instagram y la convivencia familiar que muestra. Cualquier noviazgo atribuido a la cantante permanece sin confirmar.