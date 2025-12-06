Comparte Katy Perry una romántica foto junto a Justin Trudeau

En la fotografía, tomada en lo que parece ser un parque japonés teñido por los colores del otoño, Perry aparece abrazada y recargada suavemente contra Trudeau, mientras él sostiene la cámara.

La cantante no solo incluyó la imagen entre sus recuerdos del viaje, sino que también etiquetó directamente a Trudeau, dando un paso más en la visibilidad de su relación.

Katy Perry sorprendió este fin de semana al subir a Instagram una serie de fotografías de su viaje a Tokio, pero una en especial capturó por completo la atención del público: una selfie tierna y cercana junto a su pareja, Justin Trudeau, el ex primer ministro de Canadá.

El encuadre, el gesto natural y la luz dorada del entorno crean un retrato cálido que muchos fans describieron como “la foto más romántica que han compartido” desde que comenzaron a aparecer juntos, señala elimparcial.com

Desde mediados de 2025, Katy Perry y Justin Trudeau comenzaron a ser captados en distintos lugares: cenas privadas en Montreal, una salida juntos en París, vacaciones en yate en California e incluso eventos culturales donde se les vio tomados de la mano y compartiendo momentos afectuosos.

Las imágenes de ambos besándose en octubre terminaron por consolidar ante la prensa lo que ya se intuía: son pareja.

Aunque ninguno ha emitido un comunicado formal, los hechos —viajes, PDA, apariciones constantes, gestos amorosos y ahora una publicación directa desde la cuenta oficial de Perry— han sido suficientes para que los principales medios internacionales se refieran abiertamente a su romance.

La publicación acumuló miles de comentarios en cuestión de minutos. Fans de todo el mundo celebraron la naturalidad de la imagen, destacando lo “auténtica” y “cálida” que se ve la conexión entre ambos.

Muchos usuarios señalaron que esta foto representa un hito importante, pues marca la primera vez que Perry comparte una imagen tan íntima de su relación con Trudeau en su propio perfil.

La pareja ha sido vista en los últimos meses en distintos países: Canadá, Francia, Estados Unidos y ahora Japón.

Sus agendas —ella con proyectos musicales y apariciones globales, él con actividades diplomáticas y culturales— han coincidido en diferentes puntos del mundo, lo que les ha permitido construir su relación viajando y compartiendo experiencias en distintas ciudades.

La selfie compartida por Katy Perry es simple, pero poderosa. No tiene texto extenso ni declaraciones, solo un gesto que deja claro que ambos están disfrutando su momento personal sin pretender ocultarlo.

Es una imagen que transmite tranquilidad, cercanía y una complicidad evidente entre dos figuras públicas que, pese a su nivel de exposición, han decidido mostrar su vínculo a través de momentos genuinos y cotidianos.

Con esta publicación, la cantante muestra uno de los episodios más naturales de su romance con Justin Trudeau, y al hacerlo, vuelve a generar conversación mundial.

Mientras algunos celebran la pareja inesperada, otros destacan que Perry parece atravesar una etapa plena, viajando, compartiendo y viviendo su relación sin reservas.