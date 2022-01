En este nuevo año, Luis Miguel sorprendió a sus seguidores de Instagram, luego de publicar un misterios video. Y es que el prestigiado cantante es sin duda uno de los más emblemáticos de los últimos tiempos en la música latina y, pese a contar con una fiel base de fans, el intérprete de Será que no me amas no siempre le otorga primicias a sus seguidores ni se mantiene en contacto con ellos.

Ahora el famoso causó revuelo por un breve video con el que sembró la esperanza en sus seguidores por una nueva producción musical. En el clip de escasos 8 segundos, únicamente se lee el año 2022 seguido por tres puntos suspensivos en tonos dorados, adhoc a la identidad gráfica del intérprete.

Algunos de sus más de 2 millones de followers en la red social se llevaron una gran sorpresa luego de que sin previo aviso, en la cuenta del cantante apareciera dicho video que dejó abierta la incógnita a que sólo es una mención por el año que comienza o realmente es una forma de Luis Miguel de dar un aviso de que está próximo a lanzar un álbum inédito, publicó infobae.com.