Comparte Ricardo Montaner, los detalles de su Tour ‘El Último Regreso’

El cantante venezolano Ricardo Montaner visitó México para dar a conocer todos los detalles de su gira titulada ‘Montaner El Último Regreso’ , con la que marcará su regreso al país con una serie de conciertos en varias ciudades.

En rueda de prensa con medios nacionales, el intérprete de Será y Yo sin ti, se mostró complacido por estar nuevamente en México para compartir todos los detalles de este tour.

”Vine exclusivamente para hablar con ustedes, comentar que este tour inicio en febrero por el continente, comenzamos abajo en el sur en Argentina, ya vine a México en mayo, voy a volver, y con todas las presentaciones que estamos haciendo, volveremos visitar ciudades, países, donde funcionó muy bien”, dijo.

El cantante subrayó que ha sido un tour maravilloso, presentando aproximadamente casi 50 conciertos, cifra que irá aumentando estos meses de octubre a diciembre, con conciertos programados en Europa, comenzando por Madrid, sumando también ciudades como Estocolmo, Munich y París, tomando posteriormente un descanso de dos meses, para retormarla en 2027, y culminar en el mes de julio.

Con más de 40 años de trayectoria, lo que hoy en día, sigue haciéndolo feliz, es seguir soñando cosas y llevarlas a cabo, ver como la vida se encarga de cumplirlas, sorprendiéndolo de maneras inimaginables.

“Me hace feliz mi familia, mis nietos Apolo, Índigo y Amaranto. Me hace feliz saber con convicción que no hay límites, que tú no puedes limitar a Dios cuando vives con un sueño, cuando algo te da ilusión”.

Su colaboración con Edén Muñoz

Para que seas feliz, es el tema que el venezolano lanzó junto al sinaloense Edén Muñoz hace cuatro meses, una pieza que en plataformas como YouTube, rebasa los 2 millones de visualizaciones.

Al respecto, compartió que esta colaboración con él fue algo maravilloso. “Lo de Edén fue algo impresionante, me encantan dos cosas, la manera en ver cómo la gente lo quiere, cómo me hablan de él, es un tipo superhumilde, se nota que viene de abajo. Y lo segundo es que cuando lo invité a cantar, no me dejó ni terminar, inmediatamente dijo que sí.

Recordó que, dentro del Regional Mexicano cuenta con dos álbumes Ida y Vuelta, en los que tuvo un encuentro con los mayores exponentes de la música mexicana, ambos proyectos son sus favoritos.

Agregó como primicia, que actualmente está preparando Preparandoun álbum que se llamará Desde México, en el que todas las canciones que han ido sonando últimamente, tendrán una versión al regional mexicano, un proyecto que lo tiene contento.

Será en enero cuando estrene el tema Clases de amor, el cual es una colaboración con dos artistas importantes, del cual omitió su nombres, dejándolo como sorpresa. Dicho tema será lanzado entre 15 y 17 de enero de 2027.

Respecto al sismo de Venezuela

Entorno al tema de la catástrofe que sufrió Venezuela, tras los sismos que causaron grandes daños, y que él hizo un llamado a ayudar, compartió que a través de su fundación The House Project, ha logrado abrir importantes canales de asistencia social, así como la apertura de un lugar para niños con capacidades especiales, quienes fueron desplazados de la Guaira, que se quedaron sin hogar cuando se cayó todo.

En este lugar dijo, se está construyendo un hogar para niñas y niños en edades que van desde 1 año hasta los 10 años. “Ha sido maravillosa la respuesta de la gente a nivel de donativos. También hemos logrado capturar la buena voluntad de mucha gente, de artistas, colegas que se han sumado a contribuir con nosotros y eso es maravilloso”, resaltó Montaner.

Lejos del retiro

Respecto a si el título de la gira es alusión a un posible retiro de los escenarios, el venezolano dejó claro que no es así. El título del tema que por ende lleva la gira, tiene que ver más con la canción, una pieza romántica, que habla de la última oportunidad que vive una pareja para intentar recuperar su amor.

“A mí no me ha pasado por la cabeza retirarme de manera definitiva de esta carrera. Hace tres años dije chao, y sin saber hasta cuando. No tienen idea de cuanto disfruté a nivel creativo, esos tres años de ausencia extrañé el escenario, estar arriba cantando. Pensar en retirarme de la música no creo que suceda, salvo me retiren, hoy estoy en un momento de gran plenitud” resaltó.