Comparte Shakira el primer proyecto musical de sus hijos Milan y Sasha

Inmersa en la gira “Las Mujeres ya no Lloran World Tour”, Shakira hizo una pausa en sus redes para anunciar el proyecto musical de sus hijos Milan y Sasha.

“Muy feliz de compartirles el proyecto musical de Milan y Sasha. “The One”, Sasha cantando y Milan en la batería y en “It’s all for you”, Milan cantando junto a otros jóvenes talentos”, compartió la cantante colombiana, en sus redes sociales, junto a una imagen de ambos y el link del tema.

Antes, los hijos de la cantante, fruto de su relación con Gerard Piqué, mostraron en el pasado su pasión por la música, al punto que participaron en Acróstico en el que compartieron sus voces y su talento en el piano.

También, en mayo de 2024 Shakira subió una foto en su mansión de Miami, en la que aparece tocando junto a sus hijos: mientras la barranquillera tenía la guitarra y el micrófono, Milan acompañaba con otra guitarra y Sasha se encargaba de la batería.

Ahora, este 2025 parece su debut oficial con All For You, álbum lanzado por la Let It Beat! Music Academy, donde Milan y Sasha aprendieron a tocar instrumentos, de acuerdo con infobae.com.

El proyecto recoge 12 canciones que abarcan géneros como el pop, el rock y las baladas, con temas en inglés y español.

Los dos hijos de Shakira participan en dos de las pistas: en The One, Sasha es el cantante mientras que Milan lo acompaña en la batería, mientras que en It’s All For You es Milan quien se encarga de la voz, acompañado de otros estudiantes de la academia. El álbum entero se puede escuchar en Spotify.