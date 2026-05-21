Comparte Shakira un nuevo adelanto del video de ‘Dai Dai’ junto a Ghetto Kids Foundation

El pasado jueves 14 de mayo, Shakira presentó Dai Dai, su colaboración con Burna Boy y una de las dos canciones oficiales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que dará inicio el próximo 11 de junio. El estreno incluyó solamente la pista de audio, dejando a la espera el lanzamiento del videoclip del que ya dio a conocer dos adelantos. El primero incluyó la aparición de estrellas del fútbol de ayer y hoy, particularmente las mencionadas en la canción como Pelé, Maradona y Cristiano Ronaldo. Este último, con cierto revuelo, debido a que mostraron su celebración de uno de los tres goles ante España —donde jugaba su hoy expareja Gerard Piqué— en Rusia 2018.

En las últimas horas se conoció el segundo adelanto se muestra a Shakira haciendo la coreografía, ambientada en lo que parece ser una llanura africana, acompañada por un grupo de niños que hacen su propia coreografía, al ritmo del afrobeats que predomina en la pista, señala infobae.com Los pasos de baile de los infantes que participaron en la grabación son similares a los realizados por los niños y niñas de la fundación ugandesa Ghetto Boys. Sin embargo, la cantante no etiquetó las cuentas oficiales de la organización, motivo por el que en un primer momento no estaba confirmado que estuviesen involucrados en el audiovisual. Tuvieron que pasar unos minutos, luego de que las cuentas oficiales de la fundación celebraron la aparición del segundo adelanto y confirmaron que uno de los niños de Ghetto Kids participó de la grabación. El niño hizo su aparición solo, haciendo un intercambio de movimientos con Shakira con los que cierra este abrebocas que la colombiana publicó.