Comparte Shakira un nuevo adelanto del video de ‘Dai Dai’ junto a Ghetto Kids Foundation

El pasado jueves 14 de mayo, Shakira presentó Dai Dai, su colaboración con Burna Boy y una de las dos canciones oficiales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que dará inicio el próximo 11 de junio.
El estreno incluyó solamente la pista de audio, dejando a la espera el lanzamiento del videoclip del que ya dio a conocer dos adelantos.
El primero incluyó la aparición de estrellas del fútbol de ayer y hoy, particularmente las mencionadas en la canción como Pelé, Maradona y Cristiano Ronaldo. Este último, con cierto revuelo, debido a que mostraron su celebración de uno de los tres goles ante España —donde jugaba su hoy expareja Gerard Piqué— en Rusia 2018.
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En las últimas horas se conoció el segundo adelanto se muestra a Shakira haciendo la coreografía, ambientada en lo que parece ser una llanura africana, acompañada por un grupo de niños que hacen su propia coreografía, al ritmo del afrobeats que predomina en la pista, señala infobae.com
Los pasos de baile de los infantes que participaron en la grabación son similares a los realizados por los niños y niñas de la fundación ugandesa Ghetto Boys.
Sin embargo, la cantante no etiquetó las cuentas oficiales de la organización, motivo por el que en un primer momento no estaba confirmado que estuviesen involucrados en el audiovisual.
Tuvieron que pasar unos minutos, luego de que las cuentas oficiales de la fundación celebraron la aparición del segundo adelanto y confirmaron que uno de los niños de Ghetto Kids participó de la grabación. El niño hizo su aparición solo, haciendo un intercambio de movimientos con Shakira con los que cierra este abrebocas que la colombiana publicó.
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Días atrás se difundió un reel de varios de los niños de la fundación, realizando sus pasos al ritmo de Dai Dai. La recepción del público fue tan positiva que no fueron pocos quienes etiquetaron a la colombiana y le mostraron el resultado, pidiéndole que los llevara a la ceremonia de la final del Mundial, en la que la barranquillera compartirá tarima con Madonna y BTS.
“Me muero!!! Por qué son tan lindos?”, escribió Shakira en sus historias de Instagram al compartir el reel con su fanaticada. Luego, escribió en inglés: “Necesito bailarines como esos! ¿Chicos, no quieren venir y presentarse conmigo en las finales?”.
La respuesta de la fundación no se hizo esperar “¡Gracias @shakira por compartir nuestro video! ¡Sería un sueño hecho realidad actuar contigo!“, respondieron a través de sus historias instantáneas. Finalmente, la cantante cumplió lo prometido y con un video confirmó que los Ghetto Kids estarían junto a ella en la clausura del Mundial.
“Hola a todos, he visto creaciones increíbles con ‘Dai Dai’, la canción oficial de la Copa Mundial, y voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo. Quiero que este sea un momento especial para todos ustedes, algo inolvidable, así que he decidido invitar a tantos como pueda para bailar conmigo en la final. Ya invité a los Ghetto Kids de Uganda“, dijo la cantante, agregando que aún faltan invitaciones por repartir, pues abrió la convocatoria a todos los que subieran sus propias coreografías de la canción en los próximos días y semanas.