Comparte Silvana Estrada su sesión de Tiny Desk con el sinaloense El David Aguilar

Silvana Estrada es una compositora y cantautora mexicana que, gracias a su talento, se ha ganado el reconocimiento del público. Muchos se llevaron una gran sorpresa al enterarse de que tendría su propia sesión de Tiny Desk, en el que tuvo algunos invitados, uno de ellos fue el cantante sinaloense El David Aguilar. Sin embargo, la noticia no terminó ahí, pues para la artista este momento coincide con el lanzamiento de su nuevo álbum. En esta sesión, Silvana invitó al cantante El David Aguilar, a quien ella considera un amigo muy amado, su maestro, y a quien considera ser el culpable de que ella se dedicara a la música, interpretando juntos el tema El alma mía.

Silvana Estrada es una cantautora mexicana reconocida por su autenticidad y sensibilidad musical. En 2022 ganó el Latin Grammy a Mejor Nueva Artista, consolidándose como una de las voces más destacadas de Latinoamérica. Su canción más popular, Te guardo, refleja su estilo poético y emocional, señala animalpolitico.com En esta sesión, los fans pueden escuchar temas clásicos y algunos de su nueva producción, entre ellos, Como un Pájaro, Good Luck, Good Night, Si me matan (tema que surge a raíz de los feminicidios en México y Latinoamérica) y El alma mía. Acompañada de instrumentos de cuerdas, vientos y otros, Estrada cantó los temas que la han colocado como una de las interpretes importantes de la música contemporánea.

Será este 17 de octubre, que su disco Vendrán suaves lluvias será lanzado de forma oficial y los fans de Silvana Estrada han esperado ansiosos esta producción de la que se han lanzado los sencillos Dime, Lila Alelí, Good Luck, Good Night, Como un pájaro y No te vayas sin saber.

El David Aguilar.