Comparte Yolanda Andrade el deterioro de su salud al paso de los años

En el video que publicó en Instagram, la actriz de 54 años documenta el avance de sus problemas médicos desde abril de 2023, lo que provocó reacciones inmediatas tanto de sus admiradores como de figuras del medio artístico.

Desde que hizo público su diagnóstico, la presentadora ha optado por ser transparente sobre los retos físicos y emocionales que enfrenta.

En su publicación, Andrade documenta la evolución de su condición desde 2023 hasta la actualidad, mostrando cambios visibles en su rostro y signos del debilitamiento corporal que caracteriza a esta enfermedad progresiva.

La conductora Yolanda Andrade compartió un video que revela el impacto físico que ha tenido en su cuerpo la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que le fue diagnosticada.

En ese registro audiovisual, incluyó imágenes tomadas durante dos años que muestran desde tratamientos de acupuntura y leves mejorías físicas hasta episodios de hospitalización y evidencias del trabajo constante de un equipo de médicos y profesionales de la salud.

Entre los momentos más difíciles se destaca el cierre de 2025, año en que Andrade permaneció hospitalizada poco antes de las fiestas decembrinas y en medio de la polémica que vinculó a su hermana Marilé y su cuñado Sergio Araiza con el control total de su dinero y de sus decisiones médicas, situación que la actriz negó de forma tajante.

Este gesto originó respuestas de figuras del espectáculo como Isabel Lascurain, quien le escribió: “Te amooooo Yolanda Andrade Gómez”, y Mariana Seoane, que sumó: “Te amamos mucho”.

El mensaje del público fue igualmente visible, expresando en redes su apoyo ante el registro contundente de los estragos físicos que Andrade enfrenta.

La cronología de su deterioro comenzó, como ha explicado la misma Yolanda Andrade, en abril de 2023 cuando sufrió un aneurisma cerebral, cuadro definido por Mayo Clinic como una “protuberancia o abombamiento en un vaso sanguíneo del cerebro”.

Esta afección la obligó a hospitalizarse y a suspender de forma abrupta sus actividades, como pudo constatarse en los videos que compartió, donde se observa la hinchazón facial, el lagrimeo constante de uno de sus ojos y la dificultad para abrirlo o mover la mitad de su rostro, señala infobae.com.

A consecuencia de este evento, Andrade empleó un parche ocular y gafas de sol debido a la sensibilidad a la luz y otras molestias derivadas del aneurisma. Incluso durante algunas grabaciones de su programa con Montserrat Oliver, ‘Moe & Joe’, siguió utilizando estos elementos.

La presentadora narró que después de un largo periodo de evaluaciones médicas, en 2025 recibió dos diagnósticos incurables: “Esto quiere decir, médicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios”, declaró la artista a diversos medios de comunicación.

Aunque nunca reveló públicamente los diagnósticos, circularon versiones sobre la posibilidad de una esclerosis múltiple, afirmación del productor Enrique Gou, que después fue descartada.

Andrade sí confirmó que se enfrenta a problemas de tipo degenerativo, una situación que podría afectar su capacidad para caminar y hablar. Durante todo 2025, la conductora debió enfrentar rumores persistentes sobre su fallecimiento, mientras su salud presentaba variaciones constantes.

En diciembre de ese año fue ingresada nuevamente en un hospital por una recaída cuya naturaleza no se hizo pública.

Al recuperarse, y mientras transcurrían los días festivos, publicó un video en el que expresó que, pese a no sentirse afín a las celebraciones navideñas, había decidido reunir a su familia porque podría ser la última Navidad de su vida, una frase que volvió a conmocionar a sus admiradores.