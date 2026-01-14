Comparte Yuri que a Netflix no le interesa llevar a la pantalla su ‘Icónica Tour’

Desde redes sociales comenzó a circular un tuit de la cantante mexicana Yuri, en el que señaló que Netflix no estuvo interesado en realizar un documental —o un proyecto similar— que retratara el proceso creativo, las fechas y el trabajo escénico de su actual gira Icónica Tour.

“Lamentablemente a @Netflix no le interesó el proyecto de #IconicaTour, ni modo, no le puedes gustar a todo el mundo”, escribió la intérprete en respuesta a un fan que le sugería llevar su espectáculo al formato documental.

La declaración generó conversación entre sus seguidores, especialmente porque la cantante atraviesa el segundo año de presentaciones de esta gira, lo que para muchos representaba una oportunidad de ampliar el proyecto más allá de los escenarios, detalla vanguardia.com