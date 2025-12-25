Comparten Alicia Villarreal y Cibad Hernández un mensaje navideño

El motivo principal del video no fue únicamente enviar felicitaciones, sino destacar un mensaje de unión entre las personas.

El clip, publicado en redes sociales, muestra a la pareja frente a un árbol de Navidad elegante y decorado, celebrando la temporada en medio de sus propias experiencias personales y familiares de 2025.

La cantante Alicia Villarreal, acompañada de su pareja Cibad Hernández, compartió un mensaje navideño en video dirigido a sus seguidores, en el que desearon paz, salud, armonía y momentos de unión para estas fiestas.

“Es tiempo de reconciliación, es tiempo de armonía”, expresó Cibad Hernández. Mientras que Alicia Villarreal acompañó esta frase con buenos deseos para la temporada, extendiendo salud y paz a los “Hogares, corazones y vidas” de quienes han seguido su trayectoria profesional a lo largo de los años.

En el video navideño, Alicia Villarreal y Cibad Hernández se muestran vestidos con atuendos elegantes y situados frente a un gran árbol de Navidad adornado con esferas y luces, señala elimparcial.com

La escena tiene un ambiente festivo en el que ambos participan activamente: mientras Alicia expresa sus deseos de paz, Cibad acompaña con palabras de reconciliación y armonía, y en varias escenas se les ve adornando el árbol o compartiendo momentos íntimos de la temporada.

Además, Cibad aparece tocando el teclado en algunos fragmentos del video, resaltando la influencia musical de la temporada y dando un tono más personal a la felicitación.

El clip termina con un brindis con champaña entre la pareja, acompañado de la canción “Feliz Navidad” de José Feliciano, lo que da un cierre festivo y familiar al mensaje publicado.

Alicia Villarreal aprovechó el video para enviar un mensaje directo a sus seguidores y público en general en estas fechas decembrinas. Sus palabras incluyeron deseos de salud, armonía y paz para todos los hogares, reforzando la idea de celebración y unión que ha caracterizado a la Navidad tradicionalmente.

“Que esta Navidad llene tu hogar de paz, tu corazón de fe y tu vida de abundantes bendiciones”, expresó la cantante.