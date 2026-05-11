Comparten famosas imagenes en redes de su Día de las Madres

El Día de las Madres provocó una ola de mensajes emotivos en redes sociales y celebridades aprovecharon la fecha para compartir reflexiones personales sobre la maternidad, el amor familiar y el crecimiento de sus hijos. Figuras como Maite Perroni, Thalía, Mariah Carey, Jennifer Lopez y Paulina Rubio dedicaron mensajes a sus hijos y madres. Las publicaciones rápidamente acumularon miles de reacciones entre fans que destacaron el lado más familiar de las artistas.

Maite Perroni con su hija Lía.

Maite Perroni dedica mensaje a Lía La cantante Maite Perroni compartió su experiencia como mamá de Lía. “No hay nada en este mundo que me llene más el alma que ser tu mamá”, escribió Maite Perroni en Instagram. Aseguró que repetiría “cada segundo” de su vida para volver a llegar a su hija y describió la maternidad como una transformación profunda que le permitió ver la vida de otra manera. “Gracias por elegirme como tu mamá y llegar a regalarme más de lo que puedes imaginar”, expresó. La publicación concluyó con una frase que emocionó a sus seguidores: “Te amo #LÍA que nos sea eterno”.

Thalía recordó a su mamá Yolanda Miranda.

La cantante mexicana Thalía felicitó a todas las mamás y recordar especialmente a su madre, Yolanda Miranda. “Feliz día a todas las madres maravillosas, increíbles, imparables y poderosas”, escribió. Destacó el esfuerzo de las mujeres que salen adelante pese a sus problemas personales, cargas emocionales y experiencias difíciles. “A mi increíble madre Yolanda Miranda, feliz Día de las Madres”, agregó.

Mariah Carey con sus hijos Roc y Roe.

Mariah Carey Mariah Carey felicitó a las mamás del mundo y compartió cómo había sido para ella la celebración. “¡Feliz día de la madre a todas las mamás del mundo! Esta mañana, me desperté con un hermoso arreglo rosa pero lavanda de rosas y regalos, cortesía de mis bebés Roc & Roe. Sí, lo sabemos, lo sabemos... ¡Son adolescentes ahora, pero siempre serán mis bebés!”.

Jennifer Lopez compartió una imagen con su mamá Guadalupe Rodríguez.

Jennifer Lopez celebró el día con una imagen acompañada de su madre y se refirió a sus gustos y cómo ha aprendido de ella sobre la maternidad. “Tu color favorito es el morado. Te encanta comer pasteles y cualquier cosa dulce. Te ríes y ilumina toda la habitación con ese tono fuerte y bullicioso. Cuando bailas, todo el mundo tiene que parar y mirar. Eres un rayo. Eres la persona a la que llamo en medio de la noche cuando estoy demasiado perdido y asustado de admitirlo ante alguien más y no puedo encontrar la salida”, compartió. “Estos últimos 18 años he aprendido que ser madre es una serie de flujos y flujos donde estás más cerca de tu hijo de una manera que nunca te has sentido con ningún humano, y a veces te sientes tan lejos que podrías morir de dolor. No debe haber sido fácil todos esos años con tres hijas independientes que has nutrido para ser tan fuertes e inteligentes y voluntarias. Pero te amamos, mami. Te quiero, mami. Te aprecio hoy y todos los días. Feliz día de la madre”.

Katy Perry con su hija Daisy.

La cantante Katy Perry dedicó unas duras palabras a quienes han pasado por el proceso físico de dar vida a otro ser. Este es su mensaje, destacando la valentía de las mujeres. “A todas las madres que estuvieron delante de la puerta de la muerte y regresaron cargando vida: las veo, las amo y las honro. Feliz Día de la madre”.

Paulina Rubio con sus hijos Eros y Andrea Nicolás.