Comparten la primera imagen del spin-off de ‘How I met your mother’

Aunque la historia de Ted y sus amigos terminó hace varios años, los fanáticos de How I met your mother podrán volver a disfrutar de la premisa de aquella sitcom de la mano de una nueva serie...o al menos eso es lo que pretende Hulu.

Esta semana y a través del portal Variety, el streaming finalmente dio a conocer el primer vistazo oficial a How I met your father, el spin-off de How I met your mother.

How I met your father será protagonizada por Hilary Duff (Lizzie McGuire, younger) como una madre que le contará a su hijo cómo conoció a su padre. En ese sentido, esta foto muestra al personaje de Duff junto a sus amigos, que serán interpretados por Chris Lowell, Francia Raisa,Tom Ainsley, Tien Tran y Suraj Sharma.