$!Comparten Peso Pluma y Kenia Os, imágenes de cómo celebraron su 14 de febrero

El Día de San Valentín de 2026 se convirtió en un escaparate de amor y complicidad para Kenia Os y Peso Pluma. La pareja, que celebraba su primer aniversario, compartió con sus seguidores momentos íntimos y gestos románticos que rápidamente se volvieron virales en redes sociales. Kenia, fiel a su estilo cercano, mostró los detalles que recibió de Hassan y dejó ver cómo la música y la vida personal se entrelazaron de manera armoniosa en su historia. La celebración no sólo fue un acto privado, sino también un evento público que reforzó la narrativa entre ambos artistas. Entre canciones inspiradas en su relación, colaboraciones con marcas internacionales y gestos románticos, la pareja consolidó su imagen como protagonistas de la cultura pop mexicana contemporánea.

El primer detalle que capturó la atención fue el espectacular paseo en helicóptero que Peso Pluma organizó para Kenia. Desde lo alto, la pareja disfrutó de una vista única de la ciudad, compartiendo imágenes que transmitieron emoción y complicidad. Paseo aéreo con vista panorámica de la ciudad. Fotografías compartidas en redes sociales que mostraron cercanía y alegría. Un gesto que combinó romance y estilo de vida mediático. La experiencia aérea se convirtió en el centro de la conversación digital, con miles de seguidores reaccionando a las publicaciones y destacando la creatividad de Hassan para sorprender a su pareja en una fecha tan especial, detalla elimparcial.com





Otro detalle que Kenia compartió en sus historias fue el enorme ramo de flores que recibió de Peso Pluma. Este gesto sencillo, pero cargado de simbolismo, reforzó la idea de permanencia y cariño que ambos han proyectado en su relación. Ramo de flores de gran tamaño, símbolo de afecto y compromiso, viralización inmediata en redes sociales como ícono del San Valentín de la pareja, contraste entre la intensidad de la carrera musical de Hassan y su faceta romántica. El ramo se convirtió en un ícono del día, mostrando la faceta más íntima del artista y dejando claro que detrás de la figura pública existe un hombre dispuesto a expresar su afecto de manera abierta y generosa.