El actor estadounidense Adam Driver caracterizará a Enzo Ferrari, el ex piloto de carreras de la vida real cuyo agitado matrimonio con su esposa lo lleva a apostarlo todo en una última carrera.

La película un drama biográfico dirigido por Michael Mann (Fuego contra fuego y Miami Vice), tomado de un guion coescrito entre él y Troy Kennedy Martin (The Italian Job), inspirado en el libro de Brock Yates, Enzo Ferrari: The Man and the Machine. Este largometraje tiene previsto salir a las pantallas en 2023.