Comparten Vicente Fernández Jr. y Mariana González el nacimiento de su hija Isabella

En la imagen difundida, Fernández Jr. aparece con bata de quirófano, sosteniendo la mano de su hija en una sala de hospital. González, conocida en redes sociales como la “Kardashian mexicana”, también participó en la difusión de mensajes y fotografías relativas al nacimiento.

La noticia se dio a conocer la noche del 6 de febrero de 2026, a través de las redes sociales de ambos padres, junto con la publicación de la primera foto de la recién nacida.

La familia Fernández celebró la llegada de Isabella, la quinta hija de Vicente Fernández Jr. y la primera en su matrimonio con Mariana González.

El 19 de enero de 2026 en el rancho Los Tres Potrillos, ubicado en Jalisco, México, se llevó a cabo el baby shower de Isabella. El evento reunió a familiares y amigos, con una decoración predominada por el color rosa como bienvenida a la nueva integrante, detalla infobae.com

La celebración se inspiró en una temática circense, con carpa en tonos pastel y un pastel decorado con animales, como muestran las imágenes publicadas en redes sociales.

Destacó la presencia de María del Refugio Abarca Villaseñor, conocida como Doña Cuquita y viuda de Vicente Fernández, figura habitual en las reuniones familiares.

El evento fue organizado por una planificadora profesional para resaltar el carácter exclusivo de la ocasión. Sin embargo, algunos miembros de la dinastía Fernández estuvieron ausentes.

Gerardo, Alejandra y Alejandro Fernández no pudieron asistir por motivos personales, entre ellos una situación de salud que afectó a la familia de Alejandro.

El embarazo de Isabella se logró por medio de un tratamiento de fecundación in vitro, necesario debido a una vasectomía previa de Fernández Jr., de acuerdo con el entorno de la pareja. La noticia del embarazo se conoció a mediados de 2025.

Con este nacimiento, la familia Fernández suma una nueva generación, reafirmando la continuidad del apellido en el ámbito artístico y mediático.