“Hace unos días me encontré con el video de mi bautizo y sentí que sería bueno compartirlo con ustedes, a mi me causó nostalgia, pero felicidad a la vez, por que se nota cuánto amor me tenía como padre y siempre estará en mi corazón y no, no me estoy colgando de su fama por vistas y likes.

“Yo soy mi propia persona y me gusta recordarlo y compartirlo con ustedes así que si van a atacar a alguien no me toca a mí le toca a las personas que en verdad usan la imagen y nombre de mi papá para sacar dinero, vistas, likes cuando no tienen los derechos de la imagen (yo y mis hermanas lo tenemos) así que no es colgarme de nadie el me dejó como su heredera por algo ! Arriba el gallo de oro y fierro pa Guasave”, escribió Valentina en la publicación.