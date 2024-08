“Mis únicos compañeros, aparte de mis abuelos, mi madre y una perrita llamada Trixie, eran los personajes de las películas a los que daba vida”, cuenta en sus memorias titulada Sonny Boy , que saldrán el 15 octubre en Estados Unidos, y de las cuales The New Yorker acaba de publicar un adelanto.

Este actor legendario no necesita mayor presentación: sus papeles en El Padrino, Scarface, Tarde de perros, Sérpico, Carlito’s Way y The Irishman , entre más de 50 películas, lo convirtieron en uno de los nombres más reconocidos en el mundo.

El libro cuenta su infancia sin padre en la casa de los abuelos maternos en South Bronx, con una madre emocionalmente frágil; su paso de una banda de pequeños delincuentes barriales a estudiar en la famosa High School of Performing Arts; sus años de formación en lo que llama el “off off Broadway” mientras trabajaba repartiendo periódicos, limpiando edificios y haciendo mudanzas, hasta que, por fin, su papel en The Panic in Needle Park le abrió camino al éxito en Hollywood.

La ceremonia de las películas con su madre comenzó desde temprana edad, cuando Pacino tenía tres o cuatro años. Ella trabajaba en una fábrica y llevarlo al cine era su placer.

“Eran un lugar donde mi madre podía esconderse en la oscuridad y no tener que compartir su Sonny Boy con nadie más. Así me llamaba. Lo había tomado de la popular canción de Al Jolson, que me cantaba a menudo”, se puede leer en el anticipo del libro que publicó también Penguin Press.