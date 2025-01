“Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando todos me ven, es en Netflix. Mi docuserie próximamente,” comentó Sanz.

Sanz explicó que el documental mostrará su lado más natural, tanto en lo personal como en lo profesional. “En este documental muestro mi lado más natural, tanto en lo personal como en lo profesional. También hablo de mi relación con mis hijos, que es muy bonita. Mi hijo es músico y acepta muchos consejos de su padre,” dijo Sanz.

El artista también se abrió sobre su lucha contra la depresión, un tema que abordó públicamente hace unos meses en sus redes sociales con un mensaje que causó preocupación entre sus seguidores, señala quien.com

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano,” escribió Sanz en mayo de 2023.

Durante la entrevista, Sanz habló sobre el momento en el que decidió compartir con sus seguidores que no atravesaba por una buena etapa.

“Cuando escribí el tuit, no pensé que iba a crear algo tan grande. Me asusté un poco, entonces puse enseguida que estaba bien, pero en realidad no lo estaba,” añadió, recordando su época más oscura.

“Fue una etapa muy difícil. No es una cosa que suceda por algo en concreto, sino por muchas que te van pasando y que tú vas dejando de lado. No las enfrentas porque no pasa nada, no pasa nada y no pasa nada... Todo el mundo se cree que es de hierro y no lo es,” continuó.

“Al final, cuando te pasa factura, lo mejor que puedes hacer es buscar ayuda y ser lo más sincero posible,” subrayó el cantante.

La serie promete ser un viaje emocional y revelador, mostrando los altibajos de la carrera de Sanz, quien ha cosechado numerosos premios Latin Grammy a lo largo de su trayectoria.