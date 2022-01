“Sé lo que no es tener nada, y sé lo que es tener todo, me encanta la moda, desde pequeñita, yo tengo un estilo muy propio, también me gusta mucho cantar, que se me de bien o mal es otra cosa”, resalta la celebridad en el video promocional.

La influencer con más de 29 millones de seguidores en Instagram resalta en el avance también, no sentirse un fenómeno, pero sí una mujer afortunada, donde muchos saben su nombre, pero no quién es.