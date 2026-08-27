Compite el filme mexicano ‘En el Camino’, a Mejor Película Extranjera en los Oscar

México ya tiene representante para competir por un lugar en la categoría de Mejor Película Internacional de los Premios Oscar 2027. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) seleccionó En el camino, película escrita y dirigida por David Pablos , para buscar una nominación en la 99 edición de los premios.

La cinta, de 93 minutos y filmada completamente en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuenta la historia de Veneno, un joven que sobrevive en distintos puntos de carretera del norte de México ofreciendo favores sexuales a camioneros.

Durante uno de esos encuentros conoce a Muñeco, un trailero que enfrenta problemas de alcohol y drogas. Lo que comienza como un viaje compartido termina convirtiéndose en una relación cercana mientras ambos recorren las carreteras del norte del país.

Sin embargo, el pasado de Veneno, relacionado con deudas y negocios de drogas, amenaza con alcanzarlos. Pablos, nacido en Tijuana en 1983, trabajó cerca de una década para llevar este proyecto a la pantalla. El director también está detrás de películas como Las elegidas y El baile de los 41, señala quien.com