Componen un corrido a Fátima Bosch, Miss México

En la letra, se menciona un incidente en el que fue criticada por Nawat Itsaragrisil , director de Miss Universo Tailandia, por declaraciones discriminatorias hacia ella, señala elimparcial.com

Con una duración de aproximadamente 2 minutos y 35 segundos, el corrido hace referencia a un momento polémico protagonizado por Fátima Bosch.

La pieza musical es obra de El Compa Camaney, acordeonista y solista especializado en música regional mexicana, conocido por su colaboración frecuente con el Conjunto Diamante Norteño.

Un corrido dedicado a Fátima Bosch, la representante mexicana para Miss Universo 2025, se volvió viral en redes sociales, sobre todo en TikTok. La canción ha acumulado más de 34 mil “Me gusta” en la plataforma.

Uno de los versos más destacados dice. “Es la belleza mundial / Es la que nos representa / Es una mujer hermosa que tiene sangre de Azteca“.

Con estas líneas, la composición enaltece su origen mexicano y su papel como figura pública que representa al país en un certamen internacional.

El corrido ha generado una respuesta muy positiva por parte de usuarios en Tik Tok. Muchos mexicanos han utilizado la canción para expresar apoyo hacia Bosch y también hacia el compositor, El Compa Camaney.

Algunos comentarios destacan frases como “Se merece eso y más nuestra niña”, “Viva México, viva Tabasco, viva Fátima Bosch”, “Excelente composición, mi compa Camaney. Apoyo total de los mexicanos a Fátima Bosch”.

El video original del corrido fue publicado por el mismo compositor bajo el nombre “El Corrido a Fátima Bosch” y ha sido utilizado con hashtags como #MissUniverso y #Missmexico2025.

Fátima Bosch, originaria de Tabasco, fue coronada como Miss Universo México 2025 en septiembre. Esta victoria le dio el pase para representar a México en la 74 edición de Miss Universo.

Su triunfo no estuvo exento de polémica: después de ganar, ella misma reconoció que solo cuatro concursantes le felicitaron, lo que dejó una sensación de tensión entre algunas participantes.

Además, en Tailandia, surgió un nuevo incidente en el que Nawat Itsaragrisil, director del certamen en ese país, criticó a Bosch por supuestamente no participar en una promoción para una marca local. Según reportes, ella intentó responder y dijo: “Porque tengo voz”, pero él la llamó “tonta” y pidió que personal de seguridad la retirara.

La participación de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 está a punto de llegar a su momento más importante.