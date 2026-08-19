Compra Yolanda Andrade, nicho en la Basílica de Guadalupe

“Yo la verdad yo no me meto mucho en esos temas y como tú dices son muy delicados. Yo le doy largas a muchas cosas. Tienes un nicho ahí en la Basílica. Sí. Sí, ahí compró un nicho y bueno, algunos, ¿no? Donde quieren que esté ella y tal vez mi mamá, pero bueno, mi mamá quiere quedarse allá en la casa de mi abuela”.

Este gesto refleja la incertidumbre que enfrenta debido a su enfermedad, contemplando que sus restos y los de su madre puedan descansar allí algún día.

Marilé Andrade, hermana de Yolanda Andrade, compartió detalles sobre la salud de la conductora, revelando que Yolanda ha adquirido un nicho en la Basílica de Guadalupe.

Marilé explicó que prefiere no involucrarse demasiado en temas como el testamento o el nicho, considerando que son temas sensibles, detalla contramuro.com

“Entonces esos temas de que si testamentos, el nicho, el entonces y los papeles y como pues yo la verdad sí, o sea, le doy el avión y no me meto en detalles”, comentó.

Yolanda ha compartido mensajes que sus seres queridos interpretan como despedidas, y su hermana reconoce que ha hablado sobre reunirse con personas importantes para ella.

“Sí, ay, sí, yo ya sé. De repente sus últimos mensajes: ‘Vamos a reunirnos, quiero ver a fulano y mengano porque ya me quiero despedir de la gente que quiero, que amo’, y de repente ya no, de repente es ‘Oye, vamos a ir a no sé qué’, pero luego sí está esta nostalgia”.

Marilé considera que estos pensamientos están ligados a la incertidumbre que Yolanda siente debido a sus problemas de salud.

“Yo creo que se comprende porque pues como ella dice, ¿no?, su cuerpo de repente, oh, no le está funcionando como ella quisiera, su mente sí, entonces esta parte de la incertidumbre también, que no sabes qué va a pasar”.

A pesar de todo, Yolanda mantiene su deseo de vivir y ha compartido su experiencia para sensibilizar sobre enfermedades poco conocidas.

“Lo que yo le digo es que esas ganas de vivir, no a pesar de repente hablar, o ya un poquito mal, a veces mejor, pero lo que digo, era una de las pioneras en la televisión, ¿qué tal? La camarita por todos lados, la forma de hacer televisión con Monserrat y Las Hijas de la Madre Tierra, pionera”.

Marilé resaltó que Yolanda desea compartir su experiencia para fomentar la empatía hacia quienes padecen enfermedades difíciles de entender.

Sobre una reciente recaída, Marilé explicó que Yolanda vive altibajos, con días en los que los malestares físicos son más intensos.

“Sí, es que tiene altos y bajos en la cuestión de los malestares del cuerpo. Trae de repente a veces dolorcitos de cabeza, más bien fatiga y no y no dolor de cabeza. Pero ahí va”.

A pesar de las dificultades, Yolanda ha recibido mucho cariño del público, lo cual agradece profundamente. Ella siempre ha estado muy agradecida con todos los que la quieren tanto y la apoyan tanto.

Sobre los planes futuros de Yolanda, Marilé mencionó que hay proyectos personales que le gustaría realizar, como viajes familiares, siendo esta la que se enfoca en acompañarla para cumplir sus deseos.

“Tiene por ahí varias cositas, como te digo, como viajes familiares, ese tipo de cosas. Y yo lo que le digo es hagamos todo lo que quieras”.

Marilé resaltó que la familia ha aprendido a aceptar la posibilidad de que Yolanda vea algunas celebraciones como las últimas, en lugar de intentar cambiar su perspectiva.

Marilé explicó que antes intentaban animarla diciéndole que tenía toda la vida por delante, pero ahora entienden que lo más importante es respetar sus emociones y acompañarla en cada etapa.

“Cuando amanece más irritada, cuando está de buenas, cuando quiere salir a caminar, o sea, hay que respetar. Y como les digo, esto más que nada es un aprendizaje brutal. Ha sido como un intensivo de ser paciente, de ser más amoroso, de ser más empático”.

Finalmente, Marilé agradece poder estar junto a Yolanda en este momento difícil.

Desde 2023, Yolanda Andrade ha enfrentado problemas de salud, incluyendo Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), neuralgia del trigémino y secuelas de un aneurisma cerebral. Su familia ha estado a su lado durante este proceso, pidiendo respeto ante la situación.

Marilé enfatiza que, a pesar de la incertidumbre, el enfoque es acompañar a Yolanda, respetar sus decisiones y disfrutar cada momento juntas.