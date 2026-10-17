El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) dio inicio a su edición 24 con la proyección de “Campeón Gabacho”, la nueva película de Jonás Cuarón. La cinta, protagonizada por Juan Daniel García Treviño y basada en la novela homónima de Aura Xilonen, pone en el centro una historia de migración, identidad y resistencia, aunque se aleja de los retratos exclusivamente trágicos para mostrar también el humor y la capacidad de salir adelante.

La inauguración reunió a integrantes de la industria cinematográfica, representantes culturales y personalidades del espectáculo en Morelia, Michoacán. Entre los asistentes estuvieron el director de la película y su protagonista, además de la escritora Aura Xilonen, quien participó en la adaptación de su novela al cine.

La historia sigue a Liborio, un joven mexicano que cruza el río Bravo para escapar de una realidad difícil y buscar una vida mejor en Estados Unidos. Su camino lo lleva hasta un barrio latino de Nueva York, donde debe enfrentarse a la discriminación, las barreras culturales y la incertidumbre de comenzar de nuevo en un país desconocido.

Interpretado por Juan Daniel García Treviño, Liborio encuentra en el boxeo una oportunidad para abrirse paso y recuperar la confianza en sí mismo. En medio de las dificultades, también conoce a personas que se convierten en parte importante de su camino, mientras intenta construir una identidad propia y encontrar un lugar al cual pertenecer.

La película mezcla drama, humor y romance para presentar a un protagonista que no se define únicamente por las dificultades que atraviesa. En lugar de mostrar a los migrantes desde una perspectiva de tristeza permanente, propone una historia en la que también hay espacio para la rebeldía, las discusiones, las relaciones personales y las ganas de perseguir un sueño.

El guión fue escrito por Jonás Cuarón junto con Aura Xilonen, autora de la novela publicada originalmente en 2015. La producción cuenta con Alfonso Cuarón entre sus productores y reúne a intérpretes como Rubén Blades, Rosario Dawson, Leslie Grace, Eddie Marsan y Dolores Heredia.

Jonás Cuarón busca mostrar otra cara de la migración

Uno de los aspectos centrales de “Campeón Gabacho” es su intención de ampliar la representación de las personas migrantes en el cine. Para Juan Daniel García Treviño, el personaje de Liborio permitió explorar una perspectiva distinta a la de otras historias que suelen asociar la migración únicamente con el sufrimiento.

La visión también se refleja en la construcción del entorno de Liborio. Jonás Cuarón buscó representar la riqueza cultural de los barrios latinos en Estados Unidos mediante personajes de distintas procedencias y experiencias, con Rubén Blades en el papel de un hombre que dirige un albergue y ayuda al protagonista después de que sufre una agresión de las autoridades migratorias.

Así se vivió la inauguración del Festival de Cine de Morelia

La ceremonia inaugural se realizó la noche del 16 de octubre y contó con la presencia de Jonás Cuarón, así como de autoridades culturales y representantes del festival. Entre quienes participaron en el acto estuvieron Alejandro Ramírez, presidente del FICM; Cuauhtémoc Cárdenas Batel, vicepresidente, y Daniela Michel, fundadora y directora general del encuentro.

La alfombra roja estuvo acompañada por la lluvia, que no impidió la llegada de figuras del cine, la música y el entretenimiento. Entre las personalidades que desfilaron estuvieron Marco Antonio Solís, Diego Boneta, Juan Antonio Bayona, Carlos Cuarón, Manolo Caro, Juan Carlos Rulfo, Ofelia Medina y Fernanda Castillo, además del elenco y el equipo creativo de la película inaugural.

Antes de la proyección, Jonás Cuarón recordó el vínculo que mantiene con el festival, al que ha regresado desde sus primeros trabajos. El cineasta expresó su emoción por presentar la película ante el público de Morelia y anticipó que la historia podía provocar tanto risas como lágrimas.

La elección de “Campeón Gabacho” también respondió a la intención de abrir el encuentro con una película que aborda un tema relevante desde una perspectiva distinta. Daniela Michel explicó que buscaban una propuesta fresca y alegre, capaz de salir de los moldes habituales del cine mexicano sobre migración.

¿Cuándo se estrena “Campeón Gabacho” en México?

Después de su presentación en Morelia, “Campeón Gabacho” tiene previsto llegar a las salas de cine mexicanas el 29 de octubre de 2026.

Antes de su llegada a la cartelera nacional, la película ya había obtenido el Premio del Público en la categoría Narrative Spotlight del festival South by Southwest (SXSW) 2026, un reconocimiento que anticipa el interés que ha despertado esta historia.