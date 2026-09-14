Con Cristian Castro, cierra Carín León sus presentaciones en la Sphere en Las Vegas

En redes sociales se ha hecho viral la actuación del cantante mexicano Cristian Castro, quien acompañó al sonorense Carín León durante su residencia en Las Vegas.
Cristian Castro fue el invitado especial de Carín León durante el concierto de cierre de su residencia en The Sphere en Las Vegas. Juntos cantaron los éxitos de Cristian Castro Yo quería y No podrás.
Carín León se mostró nervioso y expresó su gran admiración por Cristian, a quien llamó un “maestrazo” y un referente de la música de México.
@adnrms Cristian castro y Carin León.
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En redes sociales se puede apreciar como ambos artistas están disfrutando este momento juntos, mientras interpretan dos de los grandes éxitos de Cristian, ante la euforia de los fans, quienes cantaron de inicio a fin cada tema.
En el escenario, Cristian Castro apareció luciendo una texana, jeans café y botas, mostrándose feliz por ese grato momento entre los dos. El dueto sorprendió al público al unir dos generaciones y estilos distintos de la música mexicana en un mismo escenario.
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#CarinLeon desde
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La residencia de Carín León en The Sphere, Las Vegas, titulada De Sonora para el Mundo, hizo historia al convertirlo en el primer artista latino y en español en encabezar su propio espectáculo en este revolucionario recinto inmersivo. Su temporada se llevó a cabo del 4 al 13 de septiembre.
Cada show ofreció casi dos horas de música continua con toda la potencia del regional mexicano mezclado con rock, country y alma latina.
Para celebrar el mes de la Herencia Hispana y las fiestas patrias, Carín León no estuvo solo en el escenario; contó con colaboraciones de primer nivel, con figuras como Lupe Esparza, de Bronco, Pepe Aguilar y Cristian Castro.
A pesar del éxito total con boletaje agotado, la residencia enfrentó un fuerte contratiempo. El concierto programado para el jueves 10 de septiembre de 2026 tuvo que ser cancelado de último minuto debido a fallas mecánicas en los aviones de traslado del artista.
Debido a la saturada agenda de The Sphere, el show fue formalmente reprogramado para el 15 de septiembre de 2027, abriendo la posibilidad de reembolso para los fans afectados.
Ante el arrollador impacto cultural y comercial, AEG y el equipo de Carín León confirmaron de inmediato su regreso con una segunda residencia en The Sphere. Está programada para los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2027, coincidiendo plenamente con el fin de semana de la Independencia de México.