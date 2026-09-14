Con Cristian Castro, cierra Carín León sus presentaciones en la Sphere en Las Vegas

En redes sociales se ha hecho viral la actuación del cantante mexicano Cristian Castro, quien acompañó al sonorense Carín León durante su residencia en Las Vegas. Cristian Castro fue el invitado especial de Carín León durante el concierto de cierre de su residencia en The Sphere en Las Vegas. Juntos cantaron los éxitos de Cristian Castro Yo quería y No podrás. Carín León se mostró nervioso y expresó su gran admiración por Cristian, a quien llamó un “maestrazo” y un referente de la música de México.

En redes sociales se puede apreciar como ambos artistas están disfrutando este momento juntos, mientras interpretan dos de los grandes éxitos de Cristian, ante la euforia de los fans, quienes cantaron de inicio a fin cada tema. En el escenario, Cristian Castro apareció luciendo una texana, jeans café y botas, mostrándose feliz por ese grato momento entre los dos. El dueto sorprendió al público al unir dos generaciones y estilos distintos de la música mexicana en un mismo escenario.