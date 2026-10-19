Con ‘Desde que te tengo’, logra Carín León su tercer número 1 en la Latin Pop Airplay de Billboard

Desde que te tengo de Carín León le otorga al cantante de música regional mexicana su tercer No. 1 en la lista Latin Pop Airplay de Billboard. La canción, que lidera el chart fechado el 17 de octubre, es la tercera de un artista predominantemente regional mexicano que encabeza este ranking en 2026. El tema alcanza el primer lugar en su semana 20 en la lista, convirtiéndose en la cuarta canción este año que tarda tanto tiempo en llegar al tope.

Otras canciones que también tardaron al menos 20 semanas en alcanzar el No. 1 incluyen Corazón de Danny Ocean y Para que seas feliz de Ricardo Montaner, que tomaron 23 semanas cada una, mientras que Coleccionando heridas de Karol G y Marco Antonio Solís igualó el recorrido de 20 semanas de León hacia el primer lugar, detalla billboard.com

Desde que te tengo alcanza el primer puesto tras obtener 5.5 millones de impresiones de audiencia, un aumento del 45 por ciento, en los Estados Unidos durante la semana que terminó el 8 de octubre, según Luminate. La canción envió a Feliz de Montaner al No. 3, después de que esta liderara la lista durante cuatro semanas. Además, León redobla su presencia en el top 10: su colaboración con Kany García El sombrero y la camisa baja 6-7 en su tercera semana entre los primeros lugares. En un panorama más amplio, Desde que te tengo le otorga a León su 16 ocasión en el top 10 en la lista general Latin Airplay, donde sube 20-10 para su primera semana en el top 10. Lenin Ramírez avanza con Polvo rosita: Fuera del pop latino, Lenin Ramírez alcanza nuevas alturas con este tema, que sube de la posición 10 a 9 en la lista Hot Latin Songs y lidera Regional Mexican Airplay. La canción obtuvo 6.2 millones de impresiones de audiencia en Estados Unidos durante la semana de seguimiento, un aumento del 22 por ciento.