Con divertida coreografía, felicita Yolanda Andrade a Thalía en su cumpleaños

“Feliz Cumpleaños a mi hermosa @thalia. Por tantos momentos que nos unen y como tú dices De la mano de Dios. Más de la mitad de nuestras vidas, estamos unidas. Gracias por jamás soltarme y estar conmigo en mi enfermedad. Te amo”.

En el mensaje que acompañó el video, Yolanda escribió que agradece a la cantante de Arrasando por todos los momentos que las unen y por siempre estar con ella en el complicado proceso de salud que ha padecido desde hace un par de años.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, ambas aparecen interpretando la famosa coreografía de You’re the One That I Want , demostrando su complicidad y amistad de muchos años que une a la conductora con la superestrella de la música.

Yolanda Andrade sorprendió a sus seguidores al felicitar a Thalía por su cumpleaños de una manera muy especial: recreando un icónico baile de la película Vaselina.

La publicación no solo celebra el cumpleaños de Thalía, sino que también resalta la relación cercana y de apoyo que ambas artistas mantienen desde hace décadas, señala milenio.com

El video ya se ha vuelto viral en redes, generando cientos de comentarios de fans que destacan la química y el cariño que se tienen.

Este tipo de gestos reafirman la amistad de celebridades que ha trascendido el tiempo y las adversidades, mostrando a Thalía y Yolanda Andrade no solo como figuras del entretenimiento, sino como amigas inseparables que comparten momentos únicos y memorables.

Yolanda Andrade volvió a captar la atención en sus redes sociales, no solo por un sutil cambio de look, sino por el ejemplar ánimo que mostró durante su visita a un salón de belleza, en medio de las adversidades de salud que enfrenta.

Conocida entre el público por ser una mujer de carácter fuerte y espíritu resiliente, Andrade generó revuelo y una ola de apoyo entre sus seguidores.

La también actriz compartió un video en sus plataformas digitales donde se le veía acompañada de su estilista de confianza. Lo que más asombró a la audiencia fue su gran energía y buen humor en todo momento.

Con su ya conocido y característico sentido del humor, agradeció a los expertos por las recomendaciones que le hicieron para el cuidado de su “melena”, mostrando incluso un par de productos profesionales que le enviaron.

El gesto de Andrade de buscar siempre estar en el mejor de los ánimos ante cuestiones difíciles como las que atraviesa ya desde hace tiempo con su salud, fue ampliamente aplaudido. Su publicación se llenó rápidamente de comentarios de apoyo y cariño como “Los quiero”, reafirmando el afecto que el público siente por ella.

A pesar de estos desafíos, Yolanda ha mantenido una actitud activa en redes sociales. Ha compartido imágenes de su proceso de recuperación, incluyendo un video donde se le ve caminando con la ayuda de un bastón.

A principios de 2025, regresó al programa Montse y Joe, aunque con algunas dificultades para hablar. Su constante lucha y su disposición a seguir adelante son una fuente de inspiración para muchos.