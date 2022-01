$!Con elenco sinaloense y el apoyo de Imcine filmarán las bellezas costeras de Sinaloa en la cinta Adiós, amor

“‘ Chuy experimentará la sensación de volver 11 años después a un lugar en el que pensabas que conocías; pero te das cuenta que nada de lo que tú creías que existía sigue igual, tus amigos ya no son tus amigos, tu familia ya no es como era antes, el pueblo completo es otro, así que mi personaje se enfrenta a una lucha entre el lugar al que creía que pertenecía y al que encuentra ahora”.

“Para hacer Chuy me cambiarán el look y tendré que echar mano de toda mi identidad sinaloense, además los dos somos emotivos, estamos soñando todo el tiempo, cantamos, tenemos muchos ideales y nos gusta mucho estar pensando en cómo era todo en el pasado”.

Elenco sinaloense

Platicó que la filmación iniciará en febrero en Sinaloa, que vendrá un elenco grande y la mayoría originarios de Culiacán, entre ellos Armando Silva, y los demás están por confirmarse todavía.

“Muchos actores viven en Ciudad de México, aunque son de aquí, pero tienen trayectoria artística importante”, explicó.

“Este papel que estoy por interpretar es el más grande en el que he estado trabajando y creo que la gente debe ver esta película porque muchas personas nos sentimos igual cuando volvemos a casa, incluso hay quienes ni siquiera se han ido y son el patito feo, sienten que no pertenecen a ese lugar”.

Aseguró que el propósito de la cinta es generar empatía con este tipo de personas que rompe esquemas del lugar al que pertenece.

“Al ser mi primer proyecto grande, me da emoción que se grabe completamente en Sinaloa y sobre todo que sea un proyecto de la UNAM porque soy egresado de ahí; me emociona que se vayan a mostrar muchos atractivos de Sinaloa y ahora van a grabar lo bonito que tenemos, eso generará atención en el estado y verán que no todo es narcotráfico”.

Destacó que Adiós, amor captará la belleza, cultura, gastronomía, tradiciones y costumbres durante los dos meses que sea la grabación.

Actualmente, Ernesto Rocha compartió que se prepara para interpretar el personaje lo mejor posible.

“Estoy tomando clases de guitarra y canto, pero también debo aprender a mover las lanchas, a pescar y estoy haciendo mucho ejercicio porque el personaje demanda cierta condición física”. señaló.

“Siento que es un proyecto muy grande y ambicioso que pocas veces se ve en Sinaloa; además cuando se estrene, se planea mover en festivales internacionales y esperamos que llegue a las salas comerciales como Cinemex y Cinépolis”.

El actor afirmó que la directora lo eligió porque le atrapó su semblante melancólico.

“Me comentó que tengo ese mirar al pasado, y era una característica que podría brindarle fortaleza al personaje”, dijo.