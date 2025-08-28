Con emotivo mensaje, recuerda Emiliano a Antonio Aguilar, en el Día del Abuelo

Emiliano Aguilar compartió un contundente mensaje que Antonio Aguilar le dedicó a la juventud hace varios años, esto en medio de la controversia que enfrenta por sus indirectas en contra de su padre, Pepe Aguilar, y en el marco del Día del Abuelo. “Que los jóvenes amen a su tradición, que no se sientan menos ni ante el oro ni ante el poder, que se sientan siempre individuos capaces de todo. Y si ven a un pelado que sea más alto que ustedes, más rico o con fuerza política, económica, social, piensen lo que ustedes quieran, pero díganle, te vas a morir igual que yo. Nunca se dejen humillar”, dijo Antonio Aguilar en una entrevista. En aquella ocasión, el legendario cantante y actor mexicano reflexionó sobre la importancia de que los jóvenes valoren sus raíces y mantengan la dignidad ante cualquier circunstancia.

El rapero desató controversia en redes sociales por una serie de preguntas que lanzó en su cuenta de TikTok. Y es que muchos usuarios de la plataforma consideraron que fueron indirectas en contra de Pepe Aguilar y Ángela Aguilar. Tras lo sucedido, Emiliano publicó un video donde confirmó que sus mensajes son indirectas para su familia paterna y es una respuesta a las declaraciones que Pepe Aguilar hizo sobre su madre, Carmen Treviño, en entrevista con Pati Chapoy, señala infobae.com

“Voy a ser sincero, yo no vengo a mentir. Todo esto que estoy diciendo ahorita, todo esto que está pasando es porque hablaste mal de mi mamá, o sea, cómo vas a decir que se llevó todas las cosas en el carro, cómo vas a decir que te dejaron sin nada desde la Ciudad de México hasta Tijuana, que te vaciaron la casa”, declaró Emiliano. Y es que en esa charla, Pepe Aguilar acusó a Carmen Treviño de haberlo dejado “en la calle” tras su separación, ocurrida hace casi 30 años. Emiliano subrayó que no tenía intención de exponer asuntos privados de la familia Aguilar, pero consideró necesario defender la integridad de su madre ante lo que percibió como una falta de respeto.