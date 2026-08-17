Con fotografía, Zack Snyder aumenta los rumores del regreso de Ben Affleck como ‘Batman’

En la imagen, publicada por Snyder en Instagram el 14 de agosto, aparecen el cineasta y Affleck durante la producción de la película que presentó al actor como Bruce Wayne en 2016. El director acompañó la fotografía con una breve frase, señala elimparcial.com

Publicación que llegó en un momento particularmente llamativo: Snyder ha reiterado recientemente su interés en adaptar The Dark Knight Returns y días antes regresó al lote de Warner Bros. después de varios años de distanciamiento con el estudio.

Zack Snyder volvió a encender las especulaciones alrededor de Ben Affleck y Batman. El director compartió una fotografía inédita junto al actor tomada durante el rodaje de Batman vs Superman: Dawn of Justice.

“Build your wings on the way down....Ben and I on the set of BvS”. (“Construye tus alas mientras caes...Ben y yo en el set de BvS”).

La primera parte puede traducirse como “Construye tus alas mientras caes”, mientras que el resto simplemente identifica la fotografía como una imagen de Snyder y Affleck durante Batman vs Superman.

El cineasta no anunció una nueva película, tampoco confirmó conversaciones con DC Studios ni aseguró que Affleck volverá a colocarse el traje de Batman.

Pese a ello, el contexto alrededor de la publicación fue suficiente para que seguidores del llamado Snyderverse volvieran a preguntarse si podría existir alguna posibilidad de ver nuevamente a Affleck como el Caballero Oscuro.

La imagen por sí sola podría interpretarse como otra fotografía detrás de cámaras. Snyder ha compartido regularmente material de su etapa trabajando con personajes de DC, particularmente imágenes de Henry Cavill como Superman y Ben Affleck como Batman.

Sin embargo, durante los últimos meses también ha realizado declaraciones que mantienen abierta, al menos desde su lado, la posibilidad de volver algún día a Gotham.

En febrero de 2026, durante una entrevista en el podcast Happy Sad Confused con Josh Horowitz, Snyder habló directamente de The Dark Knight Returns, la influyente historia de Frank Miller publicada originalmente en 1986.

El director reconoció que todavía estaría dispuesto a convertirla en una película. “Seré 100 por ciento honesto, todavía haría The Dark Knight Returns como película si surgiera esa oportunidad.

Snyder admitió además que ya tomó numerosos elementos de esa historia para construir su versión de Batman en Batman vs Superman, especialmente la idea de un Bruce Wayne veterano, físicamente imponente y desencantado después de décadas combatiendo el crimen.

Las especulaciones también encuentran combustible en las declaraciones que Zack Snyder ha realizado sobre Affleck. Durante la misma ronda de entrevistas por los diez años de Batman vs Superman, el cineasta aseguró que sigue considerando al actor la mejor versión cinematográfica de Bruce Wayne.