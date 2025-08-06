Con gran fiesta, celebra Eduin Caz su cumpleaños número 32 en Tijuana

Eduin Caz cumplió 32 años, y como se esperaba, lo celebró cómo sólo él sabe hacerlo, con una gran fiesta, y prueba de ello quedó plasmado en sus redes sociales, donde compartió algunas imágenes y clips de cómo vivió este momento especial para él. En la publicación, que cuenta hasta el momento con más de 268 mil likes en Instagram, da un recorrido por el festejo, iniciando las fotos en las que se observa a Eduin Caz levantado una copa de champán, vestido todo de negro junto a su esposa. En la segunda foto aparece con una gran sonrisa portando un enorme arreglo de rosas en color azul, acompañado de pirotecnia y un pastel con la frase de ¡Happy Birthday!.

En las siguientes postales se puede ver la decoración especial que se realizó en el avión del cantante, destacándose globos en colores blanco, beige y negro, además de otro colorido pastel al que le da una mordida, algunas flores y la frase de felicidades colgando de los asientos.

Uno de los regalos para el cantante, un auto de alta gama.

La fiesta sigue, pero esta vez desde una de sus presentaciones, donde Eduin sale si camisa, y embarrado completamente de pastel en forma de funko, el cual se preparó simulando la figura del líder de Grupo Firme, con un traje a cuadros, lentes, una botella, un micrófono y dólares en las manos, y una corona, acompañado de un clip en donde aparece sobre el escenario acompañado de todo el grupo, momentos antes de lanzarse sobre el pastel, siendo grabado por todos. Ya más serio, el intérprete de Ya Supérame, Calidad y El amor no fue pa´mí, entre otras, aparece luciendo un atuendo en short y camisa en color blanco, posando frente a uno de sus regalos, un auto de alta gama, también en color blanco haciendo juego con su look.

Eduin junto a dos de sus hijos y su esposa Daysi Anahy.

Obviamente la foto familiar no podía faltar en este abanico de fotografías, donde aparace junto a su esposa Daysi Anahy y dos de sus tres hijos, todos elegantemente vestidos en color negro, para cerrar este carrusel con una postal más, esta vez sólo con su esposa y el fondo del mar atrás.

Junto a su esposa Daysi Anahy.