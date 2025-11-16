Con la música de Francisco Céspedes, cierra la tercera edición de la FIL Culiacán 2025

Tras seis días de un encuentro con las letras y grandes autores mexicanos y del extranjero, la tercera edición de la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025, cerró con la presencia musical del cantante Francisco Céspedes.

El baladista e intérprete de temas como Remolino, arribó nuevamente a la capital sinaloense, tras varios años de ausencia, reencontrándose una vez más con su público, el cual horas antes ya lo esperaba frente al Modular Inés Arredondo, listos para cantar con él sus mejores éxitos. Su presentación en Culiacán forma parte también de su Tour Íntimos Francisco Céspedes 2025.

Fue en punto de las 19:00 horas que el cantante subió al escenario acompañado de cinco músicos, vestido de color negro y sombrero, saludó efusivamente al público abriendo la velada con la pieza Remolino, uno de sus primeros temas que le dieron fama y reconocimiento en México.

“Buenas noches, gracias por estar aquí está noche en esta feria del libro, cultivar el arte nos mantiene unidos”, dijo.

Dónde está la vida, fue el segundo tema con el que el cubano empezó a envolver a los presentes en su mundo romántico. Entre los sonidos armónicos del piano, el saxofón y la voz cautivante de Céspedes, el público se le fue entregando, regalando esta vez la pieza Qué tú te vas.

En su reencuentro con los sinaloenses, Céspedes lanzó frases románticas, dando una breve semblanza de cada tema que interpretaba, celebrando estar en México, la tierra que lo adoptó y le brindó la oportunidad de tener lo mejor que la vida le ha dado, hijos mexicanos.

Luego llegaron los temas Esa mirada, Qué hago contigo, y Todo es un misterio, tres melodías que “abrazaban” al respetable, preguntando a los culiacanenses “¿Qué van a hacer con él?... Entre anécdotas, recuerdos de ex novias, Céspedes trajo al escenario el tema A pesar de ti, dedicada a todos los que han sufrido una decepción.

La noche también sirvió para brindar un homenaje a compositores mexicanos, entre ellos al gran Armando Manzanero, interpretando esta vez Contigo aprendí, melodía que fue bastante aplaudida por el respetable, inmortalizado ese momento en sus celulares, seguida de Esta tarde vi llover.

Durante el concierto muchas eran las peticiones de temas al cantante, a las que Céspedes complacía interpretando un pedacito del tema, correspondiendo al cariño de sus fans, cantando para ellos ahora Quédate aquí.

Yo quiero el mundo contigo, Bésame mucho, No será una pena, también formaron parte del repertorio del cantante cubano, quien entre aplausos y gritos no dejaba de complacer con melodías que no figuraban en el repertorio a sus fans, hasta llegar una de las más pedidas de la noche Pensar en ti, y Nadie como tú, esta última grabada a dueto con Susana Zabaleta.

“Que vivan los culichis, ¡órale wey!”, fue la frase con la que arrancó una gran oleada de aplausos, para posteriormente cantar dos temas en inglés Fellings y You are so beautiful.

Transcurrida más de una hora de concierto, el gran final se acercaba, momento en que el cubano dejó lo mejor de sus temas, Señora, Todavía, Se me antoja y Vida loca, esta última la más celebrada por sus fans, cerrando una noche llena de nostalgia, romanticismo para los cientos de culichis que llenaron la calle en el gran cierre de la FIL Culiacán 2025.