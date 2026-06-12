Con Michael Bublé y Alanis Morissette arranca el Mundial 2026 en Canadá

Canadá celebró este 12 de junio su propia ceremonia inaugural del Mundial 2026 con un espectáculo multicultural en el Estadio Toronto, previo al partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

El show estuvo encabezado por Michael Bublé y contó con la participación de Alanis Morissette, quien interpretó el himno nacional canadiense.

La ceremonia también reunió a artistas como Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, William Prince y Sanjoy, en una puesta en escena inspirada en la diversidad cultural del país.

Con ello, Canadá se convirtió en el segundo país sede en realizar su acto inaugural dentro de la primera Copa del Mundo de la historia con tres ceremonias de apertura y 48 selecciones participantes.