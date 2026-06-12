Con Michael Bublé y Alanis Morissette arranca el Mundial 2026 en Canadá

Canadá celebró este 12 de junio su propia ceremonia inaugural del Mundial 2026 con un espectáculo multicultural en el Estadio Toronto, previo al partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.
El show estuvo encabezado por Michael Bublé y contó con la participación de Alanis Morissette, quien interpretó el himno nacional canadiense.
La ceremonia también reunió a artistas como Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, William Prince y Sanjoy, en una puesta en escena inspirada en la diversidad cultural del país.
Con ello, Canadá se convirtió en el segundo país sede en realizar su acto inaugural dentro de la primera Copa del Mundo de la historia con tres ceremonias de apertura y 48 selecciones participantes.
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Ellos fueron los artistas que estuvieron presentes en el espectáculo de apertura en Toronto:
Michael Bublé: Encabeza el show en su país natal
Alanis Morissette: Interpretó el himno nacional canadiense
Alessia Cara: Cantante indie pop canadiense, ganadora del Grammy
Jessie Reyez: Cantautora canadiense de raíces colombianas
Elyanna: Artista palestina, parte del álbum oficial de la FIFA
Nora Fatehi: Artista canadiense radicada en India
Vegedream: Músico francés de hip-hop
William Prince: Cantautor canadiense de country
Sanjoy: DJ de origen bangladesí
Con el cierre de los números musicales sobre el césped del Estadio Toronto, la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Canadá llegó a su fin.
La fiesta mundialista aún guarda dos de sus momentos más esperados, pues Michael Bublé y Alanis Morissette serán los encargados de protagonizar los actos protocolarios previos al silbatazo inicial del encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.
Alanis Morissette es una cantante, compositora y actriz canadiense considerada una de las artistas más influyentes de los años 90. Alcanzó fama mundial con el álbum Jagged Little Pill, del que se desprenden éxitos como Ironic, You Oughta Know y Hand in My Pocket, consolidando una carrera que le ha valido múltiples premios Grammy.
Michael Bublé es un cantante, compositor y actor canadiense reconocido a nivel internacional por su estilo inspirado en el jazz tradicional y el pop contemporáneo.
Ganador de múltiples premios Grammy, el intérprete de éxitos como Haven’t Met You Yet, Feeling Good y Home se ha convertido en una de las voces más representativas de Canadá en la escena musical mundial.