Con música, mar y fiesta, se alista una edición más del Sunset Fest en Mazatlán

Con una proyección de crecimiento en asistencia y una oferta renovada que busca fortalecer su posicionamiento como uno de los principales eventos de playa en el puerto, el Sunset Fest 2026 se alista para celebrar su edición número 16, del 2 al 4 de abril en el Baraka Beach Club.

Será en el marco del periodo vacacional de Semana Santa cuando se lleve a cabo este festival, el cual busca superar la afluencia registrada en ediciones anteriores, esperando contar con la visita de más de 3 mil asistentes por día, para consolidarse como uno de los festivales de playa más importantes de Sinaloa.

Así lo informó en rueda de prensa Moisés Vega, principal organizador de este evento, quien destacó cómo este festival se ha posicionado dentro de la escena musical, así como se ha convertido en un atractivo turístico para Mazatlán, al reunir a visitantes de distintas regiones del país, e incluso del extranjero.

“El evento se ha consolidado como una plataforma clave dentro de la escena musical y turística regional donde atraemos a miles de asistentes de distintas regiones de México e incluso del extranjero”, comentó.

“Mazatlán ofrece una combinación única de música, experiencia y destino de playa y nuestro festival busca seguir siendo un evento masivo, donde se reúnen miles de personas con la esencia, que es la música, el mar y la experiencia colectiva”, añadió.

Moisés Vega comentó que, para esta edición, el cartel estará integrado por DJ’s nacionales, talentos emergentes y exponentes locales, quienes se presentarán en una programación que inicia por la tarde y alcanza su punto más alto durante el atardecer y la noche, con la participación de los artistas estelares.

Los artistas que se encargarán de darle el toque musical al evento serán Bzars, Chusi, Axl, Sing, Toledo, Laza y Abigail Frias, así como los Dj’s locales, Leo Franco, Ramsés V, Naza, Xpress y Sono.

El organizador señaló que además del componente musical, el festival incluirá dinámicas con patrocinadores, activaciones y actividades dirigidas al público, así como eventos posteriores en la zona del Distrito Marina, lo que permitirá extender la experiencia más allá del horario principal.

En lo que respecta al acceso, Vega expresó que el costo general será de 400 pesos por día, aunque se ha implementado la entrega de pulseras promocionales que ofrecen beneficios como descuentos del 50 por ciento o el ingreso sin costo, además de facilidades en establecimientos aliados. Las pulseras estarán distribuidas de manera limitada en distintos puntos del puerto y mediante activaciones previas al evento.

Finalmente, Moisés Vega destacó que el festival forma parte de un esfuerzo de jóvenes empresarios que buscan impulsar el desarrollo de Mazatlán, generar empleo y fortalecer su imagen como un destino atractivo para eventos de gran formato.

“El festival se ha convertido en un motor de atracción turística para Mazatlán además de generar derrama económica y fortalece la imagen del puerto como destino de entretenimiento”, declaró.

“Estamos apostando por Mazatlán, por generar empleo y por seguir impulsando el puerto con este evento que ya es tradición en la región noroeste y cada vez atrae a más visitantes y en donde la gente se siente segura y confiamos en que este año no será la excepción”, puntualizó.