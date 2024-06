Carín considera este nuevo disco como un abrazo y reconciliación con temas que a veces se pueden percibir como negativos, aunque sean parte de él.

Boca Chueca, Vol.1 cuenta con temas en colaboración con Kane Brown, Leon Bridges, Pepe Aguilar, Bolela y Panteón Rococó. Un disco que fue trabajado entre conciertos, premios y viajes.

El nuevo disco ya está disponible en Spotify o otras plataformas, donde se puede escuchar los temas: Cuando la vida sea trago, Otra vez, Casi oficial, Frené mis pies, Círculo vicioso, Que haga el paro, Bebé no cambies tú, Por eso bye, Qué feo se siente el amor, No sé ft. Panteón Rococó, The One (Pero no como yo) ft. Kane Brown, entre otros.

Óscar Armando Díaz de León Huez,(Su nombre real) es originario de Hermosillo, Sonora y nació el 26 de julio de 1989. Es cantante, guitarrista y compositor de música regional mexicana. Ha compuesto canciones para artistas como Christian Nodal, Natalia Aguilar, Los Plebes del Rancho, El Fantasma, Voz de Mando, Chuy Lizárraga, entre otros.