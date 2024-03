MAZATLAN._ Con un toque sinaloense y en medio de chistes, cantos, anécdotas y agradecimientos, el comediante de la cola de caballo Teo González celebró a lo grande sus 40 años de trayectoria en Mazatlán.

Y lo hizo junto a sus amigos Zagar y Mike Salazar, y ofreciendo entre los tres un gran show que provocaron la risa de miles que acudieron a disfrutar de su show durante tres horas.

Teo abrió su espectáculo haciendo el clásico sonido del claxon y lo primero que hizo fue agredecer a Dios, al público y a todas las personas que han tenido que ver en su carrera de 40 años en el escenario.

”¡Cómo se oye Mazatlán! (gritos y aplausos), se oyó hasta Guasave, qué bonito, muchísimas gracias por venir esta noche, gracias a Dios, al público y a todas las personas que han tenido qué ver en mi carrera, 40 años, de verdad gracias a Dios”, dijo.

”Nunca pensé que me iba a dedicar a esto, yo jugaba futbol profesional, era portero, pero Dios tenía otros planes y aquí estoy en la comedia”.

En medio de las carcajadas de los presentes, Teo recalcó que se llama Téofilo y que el día que lo bautizaron iba a protestar nomás que el padre le aventó el agua.

”¿Qué hago para que la gente no se ría de mí?, Téofilo, me puse Teo y me quité el filo y se me acabó la bronca”, señaló.

Luego contó más chistes, entre ellos el de un francés, el de un gangoso, un tartamudo. Aprovechó y felicitó a las mujeres y dijo que era lo más hermoso que Dios ha creado.

”La mujer es lo más hermoso que Dios ha creado y ayer no celebro, conmemoro el Día Internacional de la Mujer; un beso y mi respeto para todas ustedes damitas, porque son todo las mujeres, las mujeres pueden ser hijas, hermanas, pueden ser esposas, pero una vez que se convierten en madre, se convierten en todo, un poquito en Dios porque dan vida”.

Luego de su primera intervención, apareció el también comediante José Luis Zagar, quien felicitó a Teo por sus 40 años de trayectoria.

Zagar inició contando chistes como el de una señora de 95 años que lo contrató para su cumpleaños y que al final él se enganchó con la más jovencita de la fiesta, la que tenía 87 años, lo que arrancó la risa de todos.

Luego empezó a cantar “Aquí no hay novedad”, “Acá entre nos” y contar chistes provocando que el público le respondiera también cantando y con carcajadas y aplausos.

Tras terminar su intervención, vino al escenario Mike Salazar en medio de una ovación y aplausos de la gente. Mike contó chistes como el de su suegra que siempre se lleva los centros de mesa cuando la invitan a las fiestas.

En su segunda intervención, Teo González siguió con su repertorio de chistes y los presentes no se cansaron de reírse. Uno de los toques sinaloenses de este show fue cuando Teo dijo que tenía influencia sinaloense, pues su suegra Zelmira Arámburo Moreno, que es de San Marcos, Sinaloa, le regaló a una gran mujer.

Y luego empezó a contar chistes de suegras.Y contó anécdotas del sinaloense Pedro Infante y de Javier Solís y María Félix.

Zagar le siguió y provocó risas en toda su intervención. Mike Salar hizo su segunda aparición con más chistes.

”Para la raza que no me conoce soy Mike Salazar, muy orgullosamente del estado de Nuevo León donde abunda el agua, no hay agua para allá”, dijo.

Mike hizo una comparación de varios dichos con significados diferentes en Nuevo León y en Sinaloa.

”Soy del mero Monterrey, cuando la gente escucha Monterrey qué piensa la gente, pin... codos”, dijo provocando la risa.

Luego contó decenas de chistes mientras la gente no dejaba de reír. Al final, Teo, Zagar y Mike se juntaron en el escenario y siguieron contando chistes y anécdotas, entre ellas la de los compadres, donde el padrino (Zagar) se desapareció después del bautizo.

Luego Mike cantó un corrido JLZ (José Luis Zagar), provocando las carcajadas de todos.

”La comedia es eterna y universal, de todo hay chistes”, dijo Teo. Y soltó más chistes, como el de su perro que era muy inteligente y le decía con ladridos cómo estaba su casa y dónde estaba su esposa.

Debido al clima frío que se registró esa noche, Zagar se puso afónico, con un poco de dificultad para hablar, pero siguió contando chistes. Otro de los momentos sinaloenses fue cuando Mike contó un chiste, pero dijo que era de un puerto bonito (iba de decir de Veracruz) pero se acordó que estaba en Mazatlán y corrigió (en medio de chiflidos y risas de los presentes) y dijo así de bonito como Mazatlán.

Y luego de tres horas de carcajadas y cantos, vino el final, donde Teo, Mike y Zagar pidió al público que encendieran las luces de sus celulares para grabar una cápsula, a lo que el público respondió y agregó aplausos durante más de 10 minutos. Al final, se despidieron del escenario dejando contentos a los miles de asistentes al evento.