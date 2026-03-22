Con un Cerati en forma de holograma así fue la primera noche de Ecos, el regreso de Soda Stereo

Luego de una gran espera el primer show de Ecos, el espectáculo de Soda Stereo, tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina.

Las expectativas del público eran grandes pues la gran novedad era el “regreso” de Gustavo Cerati quien apareció mediante un holograma.

Cerati se “unió” al escenario junto a Charly Alberti y Zeta Bosio para interpretar los temas clásicos de Soda. El público disfrutó y hasta lloró con las poco más de 15 canciones sonaron en el Movistar Arena de la capital argentina.

“Nada personal”, “Ecos”, “Juego de seducción”, entre otras más hicieron presencia.

Aunque se les pidió a los asistentes no grabar el show para vivir “los viejos buenos tiempos”, hubo algunos registros y el público reaccionó en redes sociales.

Aunque en el clip que compartió la banda en sus redes sociales se ve al público haciendo el famoso pogo y llorar, en redes sociales los comentarios no se hicieron esperar pues dividió opiniones.

Hubo quienes celebraron este regreso pero hubo quienes dieron su opinión por el holograma y la puesta en escena, argumentando que el precio era equivalente a lo que presentaron.

Otros siguen con la nostalgia de que Gustavo Cerati ya no está en el plano terrenal.

Las fechas de Ecos en México serán de la siguiente forma:

Ciudad de México habrá tres shows que se realizarán los días 14, 15 y 16 de abril en el Palacio de los Deportes.

Guadalajara 18 y 19 de abril en el Auditorio Telmex

Monterrey en el Auditorio Banamex los días 21 y 22 de abril.