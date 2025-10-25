Con un concierto, presentará Rosalía su nuevo disco titulado ‘Lux’

Pese a la polémica que generó por hacer un evento en una plaza de Madrid para mostrar detalles de su nuevo disco, llamado Lux, Rosalía sigue en promoción de este material, por lo que anunció un concierto donde lo presentará oficialmente.

Esste viernes, la cantante contó que interpretará en durecto su nuevo álbum durante el festival Los 40 Music Awards Santander 2025, en el recinto Roig Arena de Valencia, el 7 de noviembre.

En una entrevista en el programa Anda ya de Los 40, la cantante ha dicho que tenía muchas ganas de volver a Valencia y esta es una oportunidad única para presentar por primera vez en directo su cuarto disco, Lux. Además, lo hace un año después de acudir como voluntaria a la zona afectada de la Dana, detalla milenio.com

El próximo 7 de noviembre la cantante catalana se subirá al escenario del Roig Arena para dar inicio a su nueva era con un espectáculo diseñado exclusivamente para la ocasión.

Con esta confirmación se cierra el cartel de esta edición, que este año tiene en Valencia la sede del evento musical.