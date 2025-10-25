Con un concierto, presentará Rosalía su nuevo disco titulado ‘Lux’

Pese a la polémica que generó por hacer un evento en una plaza de Madrid para mostrar detalles de su nuevo disco, llamado Lux, Rosalía sigue en promoción de este material, por lo que anunció un concierto donde lo presentará oficialmente.
Esste viernes, la cantante contó que interpretará en durecto su nuevo álbum durante el festival Los 40 Music Awards Santander 2025, en el recinto Roig Arena de Valencia, el 7 de noviembre.
En una entrevista en el programa Anda ya de Los 40, la cantante ha dicho que tenía muchas ganas de volver a Valencia y esta es una oportunidad única para presentar por primera vez en directo su cuarto disco, Lux. Además, lo hace un año después de acudir como voluntaria a la zona afectada de la Dana, detalla milenio.com
El próximo 7 de noviembre la cantante catalana se subirá al escenario del Roig Arena para dar inicio a su nueva era con un espectáculo diseñado exclusivamente para la ocasión.
Con esta confirmación se cierra el cartel de esta edición, que este año tiene en Valencia la sede del evento musical.
Para ver este evento, hay que seguir las diversas plataformas de Los 40 España, donde se llevará a cabo la cobertura:
Además de Rosalía, el evento contará con grandes nombres de la música a nivel internacional, como Ed Sheeran, Aitana, Morat, Rels B, Feid, Dani Martín, Pablo Alborán, Nicky Jam, Mora, Beéle, Emilia, Myles Smith, Dani Fernández, Nil Moliner, Lucky Ra, Danny Ocea y De La Rose.
El lunes pasado, los seguidores de la cantante colapsaron el centro de Madrid en la presentación de la portada del nuevo proyecto discográfico.
A más de tres años después de conquistar el planeta con Motomami, Rosalía lanza junto a Columbia Records y Sony Music Lux, un álbum compuesto por 15 temas en digital y 18 canciones en el vinilo y CD, en el que colaboran artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz o Yves Tumor, entre otros.
El disco, que ha grabado junto a la London Symphony Orchestra, explora temas de la mística femenina, la transformación y la espiritualidad, trazando el arco entre la ilusión y la pérdida, la fe y la individualidad.