Con un homenaje a la identidad, inicia la gran fiesta de Mundial 2026 en México

”El futbol nos une, pueblos del mundo, vienvenidos a México, a la Copa Mundial 2026”, fueron las palabras con las que la cantante Lila Down, dio la bienvenida a las miles de personas que abarrotaron el Estadio Azteca, en el gran inicio de la fiesta futbolística. La fiesta inició con un homenaje a las culturas prehíspanicas, con trajes, y bailes típicos, fusionando tradición y modernidad, uniendo cultura, color, música, en un espectaculo que hizo vibrar a los presentes, con la presencia de grandes artistas internacionales, convirtiédose en los anfitriones de esta fiesta, previo al partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Belinda junto Los Ángeles Azules.

Los primeros en aparecer en el medio del campo bajo una gran copa mundial instalada, fue la banda de rock jalisciense Maná, quienes interpretaron la pieza Oye mi amor, acompañados de bailarines, para posteriormente dar paso al reguetonero Dany Ocean, quien con su contagioso ritmo hizo bailar a los presentes. Uno de los momentos esperados fue la presencia de Belinda, la artista mexicana que tambien debuta en este este tipo de eventos, se sumó a los máximos exponentes de la cumbia, Los Ángeles Azules, la agrupación oriunda de Iztapalapa, hizó sacar los pasos prohíbidos a los más de 120 mil aficionados ahí, con el tema Por ella, pieza especial elegido para este momento.

Asi lució la cancha del Estadio Azteca en la inauguración.