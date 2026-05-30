Condenan a 15 años de prisión al hombre que planeó atentado en concierto de Taylor Swift

Un tribunal de Austria condenó a 15 años de prisión a un hombre de 21 años acusado de planificar un atentado terrorista durante uno de los conciertos de Taylor Swift en Viena, un caso que en 2024 provocó la cancelación de las presentaciones de la estrella pop y generó preocupación internacional por la seguridad de miles de asistentes.

La sentencia fue emitida el 28 de mayo por la corte estatal de Wiener Neustadt, al sur de Viena, según reportaron agencias internacionales.

El acusado, identificado únicamente como Beran A. debido a las leyes de privacidad austríacas, fue declarado culpable de múltiples delitos relacionados con terrorismo y vínculos con el grupo extremista Estado Islámico (ISIS).

De acuerdo con las autoridades, el joven planeaba atacar a personas que se encontraban en los alrededores del Ernst Happel Stadium, recinto donde Taylor Swift tenía previsto ofrecer tres conciertos de su exitosa gira Eras Tour entre el 8 y el 10 de agosto de 2024, señala infobae.com

Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que Beran A. se había radicalizado y mantenía contacto con miembros de ISIS antes del supuesto atentado.

Los investigadores afirmaron que el acusado discutió la compra de armas y la fabricación de explosivos, además de intentar adquirir ilegalmente una ametralladora y una granada de mano pocos días antes de los conciertos.

Según reportes citados por Reuters el acusado siguió tutoriales de ISIS para fabricar explosivos caseros y logró producir una pequeña cantidad de triacetona triperóxido (TATP), un compuesto altamente explosivo utilizado en varios atentados terroristas en el pasado.

Las autoridades austríacas registraron el apartamento de Beran A. el 7 de agosto de 2024, apenas un día antes del inicio de los conciertos, y encontraron materiales para fabricar bombas. La investigación se activó tras una alerta proporcionada por la CIA, que advirtió sobre un posible ataque masivo.

Tras conocerse la amenaza terrorista, las autoridades y organizadores decidieron cancelar los tres conciertos de Taylor Swift en Viena. La medida causó conmoción entre los miles de fans que habían viajado desde distintos países para asistir a los shows de la cantante estadounidense.

Pese a la decepción, numerosos seguidores de Swift, conocidos como “Swifties”, se reunieron igualmente en las calles del centro de Viena para cantar canciones de la artista, intercambiar las tradicionales pulseras de amistad y acompañarse mutuamente después de la cancelación.

“Tener que cancelar nuestros shows en Viena fue devastador”, escribió Taylor Swift algunas semanas después del incidente. “La razón de las cancelaciones me llenó de un nuevo sentido de miedo y una enorme culpa porque muchísimas personas habían planeado asistir a esos conciertos”, dijo la cantante.