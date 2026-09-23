Condenan a Harvey Weinstein a 15 años de cárcel por agresión sexual

Weinstein, de 74 años, había recibido en 2020 una pena de 23 años de cárcel por delitos sexuales. Sin embargo, en 2024 la Corte de Apelaciones de Nueva York ordenó repetir el proceso al considerar que durante el primer juicio se había permitido un testimonio que podía haber perjudicado injustamente al acusado.

Harvey Weinstein fue condenado este miércoles a 15 años de prisión en Nueva York por la agresión sexual contra Miriam Haley ocurrida en 2006. La sentencia llega después de un nuevo juicio, luego de que la condena original del productor fuera anulada por un tribunal de apelaciones.

El ex productor de cine Harvey Weinstein fue condenado el miércoles a 15 años de prisión en Nueva York tras la repetición del juicio por agresión sexual contra una ex asistente de producción.

En el nuevo proceso, Harvey Weinstein fue declarado culpable de un cargo relacionado con la agresión sexual contra Miriam Haley. El jurado, sin embargo, lo absolvió de otro cargo presentado por Kaja Sokola y no consiguió llegar a un veredicto sobre la acusación de violación presentada por Jessica Mann, señala quien.com

El caso de Mann finalmente fue retirado por los fiscales en 2026, después de que ella señalara que no quería volver a declarar en un cuarto proceso judicial.

Durante la audiencia de sentencia, Haley habló sobre las consecuencias que la agresión tuvo en su vida y describió el impacto como algo que continúa muchos años después de los hechos. Weinstein, por su parte, expresó arrepentimiento por el dolor que Haley había experimentado, pero volvió a sostener que no la agredió sexualmente.

Los fiscales habían solicitado una pena de 20 años de prisión, mientras que la defensa pidió una sentencia menor al argumentar, entre otros puntos, la edad y los problemas de salud del exproductor. Finalmente, el juez impuso los 15 años.

La sentencia de Nueva York no es el único proceso penal que enfrenta Weinstein. En California fue declarado culpable en 2022 por violación y agresión sexual y recibió una condena de 16 años de prisión. Ese caso continúa por separado y también ha tenido movimientos relacionados con su apelación y sentencia.

El nombre de Weinstein quedó ligado al movimiento #MeToo después de que en 2017 investigaciones periodísticas publicadas por The New York Times y The New Yorker documentaran acusaciones de conducta sexual inapropiada y agresiones sexuales por parte de numerosas mujeres.

Más de 80 mujeres han acusado públicamente al productor de distintos tipos de conducta sexual indebida, acusaciones que él ha negado.

Con la nueva sentencia de 15 años en Nueva York, Weinstein permanecerá en prisión mientras continúa enfrentando las consecuencias legales de los diferentes casos presentados en su contra. La defensa todavía puede apelar esta nueva condena.