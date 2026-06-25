Condenan a mujer brasileña por acosar a Jungkook de BTS

Una mujer de origen brasileño, fue condenada en Corea del Sur a un año de prisión suspendida por acosar a Jungkook, integrante de BTS, tras protagonizar una serie de conductas invasivas dirigidas al cantante.

El caso llamó la atención de las autoridades por la persistencia de sus acciones y la frecuencia de los intentos de contacto. La prisión suspendida brinda la oportunidad de rehabilitación bajo ciertas condiciones.

De acuerdo con el expediente judicial retomado por medios internacionales, la acusada acudió en múltiples ocasiones a la residencia del cantante en Seúl, donde llegó a tocar el timbre hasta 133 veces en un solo día, señalan medios coreanos.

De acuerdo con las investigaciones la mujer regresó en repetidas ocasiones al domicilio del artista durante varias semanas, acumulando más de 20 incursiones en el entorno de la vivienda.

En uno de los episodios más delicados, habría aprovechado la entrada de un repartidor para intentar ingresar a la propiedad, lo que elevó la preocupación de los equipos de seguridad.

Pese a haber sido advertida por las autoridades y contar con una orden de restricción que le prohibía acercarse a menos de 100 metros del cantante, la mujer continuó con los intentos de contacto.

Dicha conducta derivó en su arresto y posterior proceso judicial por acoso reiterado.

El tribunal surcoreano dictó una pena de un año de prisión suspendida. Además, se ordenaron medidas de alejamiento y su expulsión del país una vez que la sentencia quede firme.

Las autoridades consideraron la conducta como un caso grave de acoso, aunque tomaron en cuenta circunstancias personales al momento de definir la sanción.