Condenan a Russell Brand a más de diez años de prisión por violación y agresión sexual

El actor y comediante Russell Brand fue condenado este lunes en Londres a 10 años y seis meses de prisión por violación y agresión sexual. La sentencia se dictó tras ser declarado culpable la semana pasada. Un juez lo calificó como “depredador sexual”.

Al iniciar las declaraciones para dictar la sentencia, el juez Joel Bennathan señaló que Brand, de 51 años, se había “convertido en un depredador sexual” a medida que alcanzaba la fama hace dos décadas. El juez indicó que el actor era inteligente y carismático, pero también un “depredador sexual”.

Las denuncias y los cargos contra Brand se remontan a 1999 y la década siguiente, periodo en que pasó de ser un comediante de stand-up a una figura reconocida de la televisión británica. Detectives comenzaron la investigación tras una serie de denuncias presentadas a raíz de una investigación de 2023 realizada por The Times, Sunday Times y Channel 4. En esa investigación, varias mujeres lo acusaron de abuso sexual.

Un jurado en un tribunal de Londres lo declaró culpable la semana pasada de violar a una mujer de 21 años en 2009 y agredir sexualmente a otras tres mujeres durante la década de los 2000. Fue absuelto de otros dos cargos de violación y uno de intento de atentado al pudor. Brand siempre negó haber cometido cualquier irregularidad, incluyendo las acusaciones de la investigación periodística.

Durante el juicio, que duró cuatro semanas, Brand reconoció ser un hombre promiscuo que disfrutaba del sexo, pero insistió en que los encuentros fueron consensuados. La Fiscalía argumentó que Brand era calculador en su búsqueda de acostarse con cinco mil mujeres.

Una de las víctimas, agredida sexualmente en un bar del centro de Londres en 2004, presentó su declaración ante el tribunal, protegida por una cortina. Describió la “conmoción y angustia absolutas” que sintió tras el encuentro.

”Durante muchos años, mientras su fama crecía, era imposible evitar verlo por todas partes en los medios, donde celebraban su comportamiento repugnante hacia mujeres como yo, como si todo fuera una broma”, indicó la víctima. Añadió que las ocasiones en que lo veía le provocaban náuseas, convencida de que podía “salirse con la suya en cualquier cosa”.

Otra mujer, violada en 2009 tras conocer a Brand en uno de sus espectáculos, dijo en una declaración leída por la fiscal Riel Karmy-Jones que recurrió al alcohol “para bloquear mis sentimientos y recuerdos”.

Una tercera víctima, agredida sexualmente en su lugar de trabajo en 2005, escribió en una declaración ante el tribunal que el comediante era “un depredador sexual que no siente remordimiento por cómo su comportamiento ha afectado mi vida”. La última víctima, que trabajaba en Channel 4 en 2009, indicó que teme que la agresión sexual “me persiga todos los días” y le preocupa que haya repercusiones por decir la verdad.

Brand regresó este lunes al Tribunal de la Corona de Southwark después de pasar las últimas cuatro noches en la prisión HMP Wandsworth, en el suroeste de Londres. Durante la audiencia, sostuvo un crucifijo y parecía rezar mientras escuchaba el impacto de sus acciones en las cuatro víctimas.