Condenan a Sean ‘Diddy’ Combs a cuatro años de prisión; su defensa anuncia apelación

Después de semanas de atención mediática y un juicio marcado por testimonios desgarradores, Sean Diddy Combs, fue sentenciado a 50 meses de prisión (cuatro años y dos meses), por violar la Ley Mann, que prohíbe transportar personas a través de fronteras estatales para fines de prostitución.

A la sentencia se sumó una multa de 500 mil dólares, máximo permitido.

Combs fue absuelto de los cargos de trata de personas y asociación al crimen organizado, pero el pasado mes de julio el jurado lo encontró culpable de transportar a sus ex parejas y trabajadores sexuales para encuentros pagados, delitos tipificados bajo la Ley Mann.

El fiscal solicitó más de 11 años de prisión, mientras que la defensa pedía solo 14 meses, argumentando que Combs había mostrado buena conducta durante su tiempo en la cárcel y que testimonios sobre presuntos actos violentos no estaban relacionados con la condena principal.

Finalmente, el juez Arun Subramanian dictaminó 50 meses, una cantidad intermedia que refleja la gravedad de los hechos, pero no alcanza la máxima solicitud de la fiscalía.

Antes de la lectura de la sentencia, Combs tomó la palabra durante aproximadamente 10 minutos y ofreció disculpas a sus víctimas, Cassie Ventura y la mujer identificada como “Jane”.

“Una de las cosas más difíciles que he tenido que afrontar fue tener que guardar silencio y no poder expresar cuánto lamento mis actos”, dijo el rapero.

“Quiero disculparme personalmente con Cassie Ventura por cualquier daño que le haya causado, ya sea emocional o físico. Lo siento mucho, y también a Jane. Te metí en mi lío”.

Reconoció que sus acciones fueron vergonzosas y que estaba enfermo, enfermo por las drogas.

“Pero nunca dejé de trabajar. Me perdí en mi sueño de vida. No soy una persona descomunal, solo un ser humano”.

Combs insistió en que había aprendido la lección y pidió clemencia, asegurando que nunca volvería a ser violento y que quería recuperar su papel como padre, hijo y líder en su comunidad.

El abogado defensor Brian Steel enfatizó que Combs reconoce su conducta inadmisible y necesita tratamiento.

“Quiere regresar a Miami, donde podría estar cerca de su madre, recibir apoyo y maximizar el efecto terapéutico”, declaró Steel.

Detalló también la historia de Combs, mencionando la muerte de su amigo Notorious B.I.G., su adicción a analgésicos desde 2000 y el trauma no tratado que, según la defensa, contribuyó a su comportamiento.

“Se ha castigado a sí mismo más de lo que nadie podrá castigarlo y lo acompañará por el resto de sus días”, añadió.

Durante la audiencia, la defensa también destacó que Combs había sido un preso modelo en el Metropolitan Detention Center, enfrentando amenazas constantes de violencia, condiciones difíciles y hacinamiento.