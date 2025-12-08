Condenan al rapero Tekashi 6ix9ine a tres meses de prisión

Un tribunal federal de Nueva York condenó viernes a Tekashi 6ix9ine —nombre real Daniel Hernández— a tres meses de prisión por incumplir los términos de su libertad supervisada. La decisión fue tomada por el juez Paul Engelmayer, tras admitir el artista recientes violaciones.
De acuerdo con los documentos judiciales, la sentencia responde a varios incidentes: en marzo de 2025, autoridades encontraron cocaína y MDMA durante un allanamiento a su casa en Miami; posteriormente, el rapero protagonizó una pelea en un centro comercial de Florida donde agredió a un hombre que lo llamó “soplón”.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por @6ix9ine
Una publicación compartida por @6ix9ine
El juez enfatizó en corte que 6ix9ine había demostrado “una vez más un desprecio por las reglas que se le impusieron”, y consideró necesario imponer prisión en lugar de una sanción menor como arresto domiciliario, señala elimparcial.com
Se espera que el rapero se presente al centro de detención el 6 de enero de 2026 para comenzar a cumplir condena. La historia de 6ix9ine con la justicia se remonta a 2019, cuando fue condenado por cargos relacionados con pandillas violentas —la pandilla “Nine Trey Gangsta Bloods”—. Gracias a su cooperación como testigo, recibió una condena reducida de dos años de prisión más cinco de libertad supervisada.
En 2020 fue liberado de forma anticipada, en medio de la pandemia de COVID-19, pero desde entonces ha acumulado múltiples violaciones a su libertad condicional. En 2024 ya había sido sancionado con 45 días de cárcel por viajar sin permiso y faltar a pruebas de drogas.
El allanamiento en su mansión de Miami en marzo de 2025, donde se descubrieron drogas y armas, sumó un nuevo capítulo a sus conflictos legales. Finalmente, en julio de 2025, se declaró culpable por posesión de sustancias prohibidas, lo que ya perfilaba un regreso a prisión.
Durante la audiencia en la corte federal de Manhattan, 6ix9ine ofreció un testimonio en el que relató amenazas y situaciones de riesgo que, según él, ha vivido tras cooperar con las autoridades.
Unos desconocidos dejaron un ataúd frente a mi casa con un animal dentro para enviarme un mensaje. “Tres hombres armados y enmascarados apuntaron a mi madre con una pistola”, también comentó.
Tras el fallo, en declaraciones recogidas por medios como TMZ, el rapero aseguró que consideraba la sentencia “justa” y explicó que esperaba aprovechar el tiempo en prisión para ponerse en forma: “me dan tres meses para perder peso”.
Tras su liberación después de los tres meses de condena, continuará bajo supervisión y estará sujeto a restricciones de viaje, monitoreo electrónico y posibles reglas de libertad condicional reforzada.