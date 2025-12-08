Condenan al rapero Tekashi 6ix9ine a tres meses de prisión

Un tribunal federal de Nueva York condenó viernes a Tekashi 6ix9ine —nombre real Daniel Hernández— a tres meses de prisión por incumplir los términos de su libertad supervisada. La decisión fue tomada por el juez Paul Engelmayer, tras admitir el artista recientes violaciones. De acuerdo con los documentos judiciales, la sentencia responde a varios incidentes: en marzo de 2025, autoridades encontraron cocaína y MDMA durante un allanamiento a su casa en Miami; posteriormente, el rapero protagonizó una pelea en un centro comercial de Florida donde agredió a un hombre que lo llamó “soplón”.

El juez enfatizó en corte que 6ix9ine había demostrado “una vez más un desprecio por las reglas que se le impusieron”, y consideró necesario imponer prisión en lugar de una sanción menor como arresto domiciliario, señala elimparcial.com Se espera que el rapero se presente al centro de detención el 6 de enero de 2026 para comenzar a cumplir condena. La historia de 6ix9ine con la justicia se remonta a 2019, cuando fue condenado por cargos relacionados con pandillas violentas —la pandilla “Nine Trey Gangsta Bloods”—. Gracias a su cooperación como testigo, recibió una condena reducida de dos años de prisión más cinco de libertad supervisada.